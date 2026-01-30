 

92% таджикских студентов, поступивших в зарубежные вузы в 2025/26 учебном году, поступили в РФ

6665 абитуриентов из Таджикистана поступили в зарубежные вузы в 2025/26 учебном году, из них 6614 человек поступили в вузы российские и 551 человек - не в российские, сообщил министр образования и науки Таджикистана Рахим Саидзода. В свою очередь заместитель министра образования и науки Таджикистана Лутфия Абдулхоликзода сказала, что в 2025 году свыше 600 студентов, которые учились в России, но затем были выдворены или получили отказ во въезде в страну, поступили в вузы на родине.

Для Таджикистана выделена 1 тыс. квот на обучение в российских вузах за счёт правительства РФ. Президент РФ Владимир Путин обещал в ближайшее время ещё увеличить это число.

В то же время министр образования и науки Таджикистана обеспокоен тем, что в России нет таджикских школ или классов, и в 2025 году 9 тысяч таджикских учеников, обучавшихся в российских школах, вернулись на родину.

 

Более 14 тыс. нелегальных мигрантов выдворили за пределы России с территории Петербурга и Ленобласти в 2025 году, всего выявлено свыше 103 тысяч фактов нарушений иностранными гражданами правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ. 

На территории Московской области в 2025 году в ходе рейдов было выявлено более 23 тысяч нелегально находившихся в регионе иностранцев, которых депортировали из России. В отношении 127 лиц приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации.


