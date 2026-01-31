Китай намерен запустить в космос более 200 000 спутников, а SpaceX - до миллиона

Компания SpaceX направила в Федеральную комиссию по связи (FCC) просьбу разрешить запуск до одного миллиона
спутников для создания сети центров обработки данных на орбитах от 500 до 2000 км вокруг Земли. В настоящее время на орбите находится немногим более 9600 спутников группировки SpaceX Starlink. В заявлении подчёркивается, что «орбитальные ЦОД — это наиболее эффективный способ удовлетворить растущий спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта» на фоне растущих энергозатрат наземных дата-центров.
В то же время Китай подал в Международный союз электросвязи (ITU) заявку на размещение более 200 000 спутников
на низкой околоземной орбите. Цель — создание масштабной системы для обеспечения интернет-доступа из космоса, напрямую конкурирующей с проектом Starlink от SpaceX.
Однако даже при существующих условиях аппараты
системы Starlink за 2025 год вынужденно совершили около 150 тысяч уклонений от
китайских спутников и космического мусора, и SpaceX жалуется, что это "выматывает" их ресурс. Даже одно столкновение может повлечь "эффект домино"
для множества спутников на орбите. В начале января сообщалось
, что всего одна частица серьёзно повредила и, возможно, вывела из строя новейший испанский спутник за миллиард евро.