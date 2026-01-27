 

За несколько недель банки в РФ заблокировали от 2 до 3 миллионов счетов; на опровержение своей "смерти" у гражданина ушло полгода

 

За первые недели 2026 года число временных блокировок карт и счетов физлиц в РФ составило от двух до трёх миллионовПомимо карточных переводов, на блокировку жалуются клиенты, которые совершают покупки на маркетплейсах. Например, гражданин при покупке ряда товаров подряд на одном и том же сайте пополнял счёт несколько раз, а в итоге оказался в блоке по 161-ФЗ. Столкнулись с блокировкой карт и россияне, которые переводили деньги сами себе. При этом в ЦБ заявляют, что участники рынка должны приостанавливать подозрительные переводы, но не блокировать счета клиентов.

Массовый характер блокировок говорит о резком расширении критериев, по которым определяются подозрительные операции, а также об "автоматизации систем для борьбы с мошенничеством".

 

Житель Омской области получил на «Госуслугах» уведомление о собственной смерти и полгода доказывал обратное. В связи со "смертью" ему заблокировали и банковские карты, и учётку на "Госуслугах". Дальше информация о "смерти" подтвердилась при личном обращении в банки, государственные структуры и бюджетные учреждения. Выяснилось, что в этот период в одну из больниц региона России поступил неизвестный мужчина, спасти которого не удалось. Медики внесли в документацию ошибочные персональные данные. На этом основании была произведена государственная регистрация смерти живого человека. Спустя полгода мужчине удалось через суд добиться подтверждения юридического статуса и 40 тысяч рублей моральной компенсации.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» За 19 дней рост цен превысил треть от плана на год; в Петербурге охрана магазина убила человека при подозрении на мелкую кражу
» Банки начали перепроверять снятие наличных в банкомате, ЦБ поощряет платежи цифровыми рублями
» В России участились блокировки денег на картах, эксперты заявляют, что это нормально
» В III квартале 2021 г. мошенники украли со счетов 3,2 млрд рублей, и банки вернули только 7,7%
» Банки требуют ограничить количество SIM-карт у россиян
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Ирония боротьбы или новый передел мира

Ирония боротьбы или новый передел мира

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской областях

  • 19:39
  • 313

Глава ИИ-разработчика "Антропик" рассказал о своих страхах относительно ИИ

  • 19:14
  • 336

Учебники новейшей истории России будут завершаться встречей Путина и Трампа в Анкоридже

  • 18:01
  • 293

Захваченные в Азербайджане россияне останутся под стражей, консульство РФ пытается добиться доступа к морякам с "Маринеры"

  • 17:15
  • 331

За несколько недель банки в РФ заблокировали от 2 до 3 миллионов счетов; на опровержение своей "смерти" у гражданина ушло полгода

  • 16:02
  • 317

В Москве оказалась самая низкая инфляция, россиян призвали не ждать реального роста зарплат

  • 15:30
  • 419
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram