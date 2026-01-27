За несколько недель банки в РФ заблокировали от 2 до 3 миллионов счетов; на опровержение своей "смерти" у гражданина ушло полгода

За первые недели 2026 года число временных блокировок карт и счетов физлиц в РФ составило от двух до трёх миллионов. Помимо карточных переводов, на блокировку жалуются клиенты, которые совершают покупки на маркетплейсах. Например, гражданин при покупке ряда товаров подряд на одном и том же сайте пополнял счёт несколько раз, а в итоге оказался в блоке по 161-ФЗ. Столкнулись с блокировкой карт и россияне, которые переводили деньги сами себе. При этом в ЦБ заявляют, что участники рынка должны приостанавливать подозрительные переводы, но не блокировать счета клиентов.

Массовый характер блокировок говорит о резком расширении критериев, по которым определяются подозрительные операции, а также об "автоматизации систем для борьбы с мошенничеством".

Житель Омской области получил на «Госуслугах» уведомление о собственной смерти и полгода доказывал обратное. В связи со "смертью" ему заблокировали и банковские карты, и учётку на "Госуслугах". Дальше информация о "смерти" подтвердилась при личном обращении в банки, государственные структуры и бюджетные учреждения. Выяснилось, что в этот период в одну из больниц региона России поступил неизвестный мужчина, спасти которого не удалось. Медики внесли в документацию ошибочные персональные данные. На этом основании была произведена государственная регистрация смерти живого человека. Спустя полгода мужчине удалось через суд добиться подтверждения юридического статуса и 40 тысяч рублей моральной компенсации.