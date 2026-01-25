 

О преимуществах короткой памяти

Один политолог говорил мне, что, по его мнению, Путин рассчитывает на то, что упорство продолжительной конвенциональной войны даст результат.
В этом есть рациональное зерно. Насколько могу судить по сайтам англоязычным и, в небольшой мере, франкоязычным, число людей, которые считают, что всё не так однозначно, действительно увеличилось. И вообще число тех, кто устал от украины, увеличилось. Это правда. Тем более от украины кто угодно устанет. 
Вот только правда и то, что увеличилось число людей, считающих, будто Россия "не может победить даже украину". И число тех, кто считает, что Путин не ищет победы, а хочет как можно скорее выпутаться из войны на сколько-то приемлемых условиях, - увеличилось тоже. Протяжённость войны действует в обе стороны. 
Просто я не могу судить о степени истощённости ресурсов сторон: не моя специализация, почти ничего об этом не знаю. Могу судить о словах, о новостях.
Вот, например, новость от 19 декабря прошлого года: "Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под нашим контролем".
Новость от 25 января нынешнего года: армия России продвигается на краснолиманском направлении в ДНР, "фиксируется продвижение наших войск непосредственно вблизи Красного Лимана". 
 
Был ли Путин на 19 декабря дезинформирован? Или действительно 50% города были под нашим контролем, а потом что-то случилось? 
Не знаю, ничего этого не было в новостях.
Но наши враги, наверное, тоже следят за новостями. Думаю, они знают, что мы находимся в некотором информационном пузыре. Сужу об этом, читая наших российских политологов. На мой взгляд, они настолько сильно хотят верить, что всё так, как показывают наши новости, что действительно верят. Я тоже хочу верить, так было бы спокойнее, но у меня, очевидно, trust issues. Или лучше память. Или то и другое вместе.

Быть в информационном пузыре опасно, вот в чём дело-то. Можно самому поверить в то, что дело обстоит так, как ты хочешь, чтобы  оно обстояло. Думаю, это может случиться даже с политиками. 
И когда министр Лавров на одной и той же пресс-конференции говорит, что американцы в полной мере готовы учитывать интересы партнёра (то есть - России), и то, что американцы не отзываются на попытки завести с ними разговор о возвращении российской дипсобственности, и даже до сих пор не освободили двух россиян из экипажа танкера "Маринера", хотя обещали сделать это сразу (Лавров говорил об этом 20 января, сегодня 25-е - и до сих пор не освободили) - так вот, когда я слышу такое в пределах даже одной пресс-конференции, то не могу сообразить: Лавров действительно не понимает, как сочетается эта информация? Или понимает, но по какой-то причине выдаёт США большой аванс доверия? И если он выдаёт аванс доверия, то как быть с тем, что ещё 9 января Мария Захарова благодарила Трампа за освобождённых моряков (которые и спустя 16 дней ещё не освобождены)?      
Возможно, это такая дипломатическая хитрость, с наилучшими намерениями. 
Как бы только не обхитрить самих себя.
