Россияне стали чаще заключать брачный договор

Число заключённых в России брачных договоров в 2020 году увеличилось на 26% по сравнению с 2019 годом и достигло рекордного показателя. Всего было подано более 142,5 тыс. обращений, сообщает Федеральная нотариальная палата.

Там пояснили, что часто пары заключают брачный договор, когда планируют приобретать жильё в ипотеку. Например, когда один из супругов не может выступить в качестве созаёмщика по каким-либо причинам.

Также отмечен спрос на соглашения о разделе имущества при разводе -- их число увеличилось на 8,3% по сравнению с предыдущим годом.