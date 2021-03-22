 

Россияне стали чаще заключать брачный договор

 

Число заключённых в России брачных договоров в 2020 году увеличилось на 26% по сравнению с 2019 годом и достигло рекордного показателя. Всего было подано более 142,5 тыс. обращений, сообщает Федеральная нотариальная палата.

Там пояснили, что часто пары заключают брачный договор, когда планируют приобретать жильё в ипотеку. Например, когда один из супругов не может выступить в качестве созаёмщика по каким-либо причинам.

Также отмечен спрос на соглашения о разделе имущества при разводе -- их число увеличилось на 8,3% по сравнению с предыдущим годом.

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APN.ru