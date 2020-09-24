 

Россияне теперь лучше знают, кто такие блогеры, но меньше им доверяют

Согласно исследованию ВЦИОМа, с 2017 года почти вдвое, с 26% до 14%, сократилось число людей, слышавших слово "блогер", но не знающих его значения. Увеличилось и число тех, кто считает блогеров "журналистами, работающими в интернете". С 34% до 46% выросло число тех, кто читает или смотрит чей-либо блог в интернете.
 
Но это не значит, что люди стали больше доверять блогерам. Теперь публика чаще думает, что люди ведут блог ради заработка: с 2017 года число тех, кто выразил это мнение, увеличилось с 48% до 64%. Лишь 27% россиян согласны или скорее согласны с утверждением "блогеры честны, потому что заботятся о своей репутации" и целых 75% россиян не хотели бы, чтобы их дети или внуки стали блогерами.  
 
По теме, контролируются ли блогеры государством или корпорациями, мнения разделились поровну: по 43% согласных и не согласных с этим утверждением. 
 

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APN.ru