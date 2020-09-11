64% россиян не желают прививаться от ковида: за лето их число выросло

Мой мир

По данным исследования Высшей школы экономики, число россиян, не желающих вакцинироваться от коронавируса, существенно увеличилось менее чем за три месяца -- с 16 июня до 7 сентября. На 8% -- с 35,7 до 45,6 -- выросло число граждан России, не желающих прививаться от ковида вообще никогда и никакой вакциной. И также на 8% -- с 10,6 до 18,6 -- выросло число тех, кто точно не хочет прививаться в этом году, а в будущем подумает.

Таким образом, 64,2% россиян не имеют желания вакцинироваться от ковида-19. Выросло и число людей, считающих эпидемию выдумкой.