В МВД рассказали, как распознать ложные сообщения от якобы "Госуслуг"

Неправильный номер, сообщения в мессенджере и просьбы перезвонить в "техподдержку" являются признаками, что сообщение поступило от мошенников, а не портала "Госуслуги", сообщили в МВД.

"Аферисты часто отправляют людям сообщения якобы от официального портала, чтобы жертвы сами звонили им и передавали личные данные".

В МВД сообщили, что настоящие сообщения от "Госуслуг" приходят только с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi.

"Официальные службы не пишут людям в WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры. У "Госуслуг" два официальных номера: 8 (800) 100-70-10 и 115. Если вас призывают позвонить по другому номеру, это мошенники".

Насторожить должен и факт наличия в сообщении подозрительный ссылки, поскольку "Госуслуги" никогда не присылают пользователям ссылки для входа или подтверждения данных.

"Вас торопят и пугают. Сообщения о "взломе" или "подозрительной активности" - психологический приём, который мошенники используют для давления на человека".

Также в перечне признаков мошенничества значатся орфографические либо пунктуационные ошибки в тексте.