 

В ВТБ рассказали об усложнившихся схемах использования мошенниками старой переписки и голосовых сообщений

 
Злоумышленники стали использовать голосовые сообщения из существующей переписки с людьми из списка контактов в мессенджерах и социальных сетях, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"Мошенники взламывают аккаунт "жертвы" в мессенджере и внимательного изучают переписку со знакомыми и коллегами. Подобрав подходящего собеседника, пишут ему текстовое сообщение от имени владельца аккаунта. Оно может и не касаться финансовых вопросов, например, "срочно пришли деньги, у меня форс-мажор". Задача мошенников - войти в доверие, поэтому они могут продолжать начатый ранее диалог или поднять тему, переписка о которой велась ранее, например, про день рождения друга или планы на выходные. "Завязав" диалог, мошенники копируют старые голосовые сообщения, что убеждает собеседника, что с ним действительно общается его знакомый или родственник. Только после этого злоумышленники переходят к просьбе о финансовой помощи, например, одолжить деньги на один день для оплаты квартиры. В итоге "жертва" переводит деньги на карту, номер которой присылает мошенник".

В банке рекомендуют быть бдительными и проверять информацию через дополнительные каналы связи.

"Для защиты мы рекомендуем удалять голосовые сообщения из чатов после прослушивания или поставить опцию их автоудаления".
 

 

 

Также по итогам января 2024 года интернет-мошенники в РФ создали почти 5 тысяч поддельных сайтов. Наиболее популярными типами сайтов, которые подделывают мошенники, стали мессенджеры, почтовые сервисы и веб-порталы. Востребованностью у злоумышленников также пользуется создание опасных ссылок на онлайн-игры, банки и онлайн-магазины. Через подобные сайты мошенники выманивают личные данные пользователей и их денежные средства.


 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» IT-эксперты рассказали о способах мошенничества, в Сбере заявили, что ИИ будет очень быстро внедряться во все сферы
» "Лаборатория Касперского" предупредила о рассылке вирусов от имени госорганов
» Появилась новая мошенническая схема для кражи денег со счетов
» В III квартале 2021 г. мошенники украли со счетов 3,2 млрд рублей, и банки вернули только 7,7%
» Верховный суд отказался защищать тайну переписки россиян
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Спасти рядового Диснея

Спасти рядового Диснея

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Благие намерения и бутылочные горлышки

Благие намерения и бутылочные горлышки

Экзистом и нанопсихология

Экзистом и нанопсихология

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В России появилась интерактивная карта пунктов приёма батареек и других опасных отходов

  • 12:39
  • 118

Более трети английских докторов -- мигранты; всё чаще доктора консультируют пациентов из-за границы

  • 12:24
  • 118

В ВТБ рассказали об усложнившихся схемах использования мошенниками старой переписки и голосовых сообщений

  • 11:32
  • 160

Западные фармкомпании ставили эксперименты на жителях Мариуполя

  • 11:05
  • 167
О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Эксперт по искусственному интеллекту описал 5 сценариев выхода ИИ из-под контроля; удвоилось число киберпреступлений

  • 22:35
  • 308
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru