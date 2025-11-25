В Якутске мигрант-нелегал ударил ребёнка-астматика и избежал выдворения; в Риме мигранты изнасиловали девушку на глазах у жениха

По данным телеграм-канала "Многонационал", в Якутске мигрант-нелегал из Киргизии сильно ударил
в солнечное сплетение ребёнка-астматика, отчего его приступы усилились, но мигрант не был выдворен из РФ, поскольку киргизское посольство дало ему положительную характеристику, и он уже успел перевезти в РФ свою семью (и теперь разлучать его с ней жестоко).
В Ленинградской области полиция обнаружила незаконную цыганскую майнинг-ферму
, нескольких граждан привлекли к ответственности за отсутствие паспортов, некоторым вручили повестки в военкомат, в трёх семьях выявлены серьёзные нарушения условий проживания детей.