В Якутске мигрант-нелегал ударил ребёнка-астматика и избежал выдворения; в Риме мигранты изнасиловали девушку на глазах у жениха

В Риме марокканцы разбили машину, вытащили восемнадцатилетнюю девушку и

на глазах у её двадцатичетырёхлетнего жениха (пострадавшие - итальянцы). Задержаны за групповое изнасилование и грабёж трое марокканцев, но предположительно их было пятеро.