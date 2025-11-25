 

В Якутске мигрант-нелегал ударил ребёнка-астматика и избежал выдворения; в Риме мигранты изнасиловали девушку на глазах у жениха

По данным телеграм-канала "Многонационал", в Якутске мигрант-нелегал из Киргизии сильно ударил в солнечное сплетение ребёнка-астматика, отчего его приступы усилились, но мигрант не был выдворен из РФ, поскольку киргизское посольство дало ему положительную характеристику, и он уже успел перевезти в РФ свою семью (и теперь разлучать его с ней жестоко). 
В Москве группа неизвестных избила сторонника "Русской общины" после сделанного им замечания.
В Ленинградской области полиция обнаружила незаконную цыганскую майнинг-ферму, нескольких граждан привлекли к ответственности за отсутствие паспортов, некоторым вручили повестки в военкомат, в трёх семьях выявлены серьёзные нарушения условий проживания детей.

В Риме марокканцы разбили машину, вытащили восемнадцатилетнюю девушку и изнасиловали на глазах у её двадцатичетырёхлетнего жениха (пострадавшие - итальянцы). Задержаны за групповое изнасилование и грабёж трое марокканцев, но предположительно их было пятеро.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Инстинкты и доктрины

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

