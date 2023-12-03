В Петербурге мигрант пырнул ребёнка ножом за снежок, в Самарской области русскую женщину выдворяют в Узбекистан

По данным ТГ-канала "Многонационал", 62-летний мигрант из Таджикистана ударил ножом школьника во дворе дома в Петербурге. По предварительным данным известно, что дети попали снежком в окно мигранта. Восьмиклассника с тяжёлым ранением в бедро доставили в Детскую больницу №1, за его жизнь борются врачи. Выяснилось, что мигрант находится на территории России нелегально, что в 2000 году он уже был судим за хранение оружия, однако его амнистировали. В том же году произошло новое задержание -- за угрозу убийством и нанесение вреда здоровью средней тяжести, но и тогда ему удалось избежать ответственности.

Также "Многонационал" рассказывает историю Елены Мальцевой.

В 2002 году русская женщина переехала из Ташкента в Россию, оформив в Узбекистане адресный листок убытия на ПМЖ, но в РОВД Ульяновской области в 2004 году утеряли её документы, и Елена не смогла продлить миграционный учёт в России.

Когда подошёл к концу срок действия её паспорта гражданки Узбекистана, она не смогла по этой же причине, поехать и поменять паспорт (а оформив выезд на ПМЖ в Россию, Елена автоматически лишилась места жительства и недвижимости в Узбекистане и, не сможет теперь подать там документы на получение нового паспорта).

23.11.2023 в Тольятти Елена была задержана сотрудниками полиции и уже на следующий день была признана виновной в нарушении режима пребывания на территории РФ. Её постановили выдворить в Узбекистан, где у неё никого и ничего нет.

​Делом заинтересовался самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев.

