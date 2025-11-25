Американцы думают, что у США хорошие отношения с Германией, но немцы так не считают

По данным американского Исследовательского центра Пью, у американцев и немцев принципиально различные представления об отношениях двух государств. 71% американцев считают, что эти отношения хорошие, но 73% немцев считают, что они плохие. Немцы больше не считают США своим главным зарубежным партнёром; 46% называют таковым Францию.

В то время как американцы считают главным военными угрозами и Китай (61%), и Россию (59%), - немцы в основном видят главной военной угрозой только Россию: так считают 47%. В то же время и американцы, и немцы видят в Китае главную угрозу для своей экономики (66% и 59% соответственно).

Американцы свободнее в выражении собственного мнения: 45% американцев уверены, что люди имеют право высказывать своё мнение, даже если оно не понравится странам-партнёрам. С этим согласны 33% немцев.

34% немцев считают, что американский президент Трамп заинтересован в мире на Украине, 65% считают, что он не заинтересован в мире. В США 54% демократов и 28% республиканцев считают, что США должны оказывать военную поддержку Украине - в общей сложности это 41%, и это намного больше, чем уверенность в необходимости помогать Израилю против Хамас (22%).