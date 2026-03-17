ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Брянской, Запорожской областях, Краснодарском крае

Пять человек - подростки 16-18 лет - ранены
в результате атаки украинских дронов на белгородскую Корочу. Повреждены социальный объект, многоквартирные дома, коммерческий объект, автомобили. В Грайвороне при атаке дрона на автомобиль погиб
мирный житель.
Ранена
женщина в брянском городе Стародуб, повреждены жилой дом и автомобиль. Ранены
двое мужчин при ударе дрона по автомобилю в Белой Берёзке. Ранен
мужчина в селе Кистер, повреждён жилой дом. Также повреждены
два жилых дома в Новом Ропске и Солове. 24 человека, раненых при атаке ВСУ на Брянск 10 марта, остаются в больницах, один - в крайне тяжёлом состоянии
.
Ранены
два мирных жителя в Васильевском муниципальном округе Запорожской области.
Ранен
мирный житель близ Славянска-на-Кубани, повреждён жилой дом.