В Удмуртии общество содействия армии выгнало пенсионерок, плетущих маскировочные сети для СВО

В Удмуртии группу пенсионерок, которые сплели в общей сложности 145 тысяч метров маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции, выгнали из офисного помещения на улицу, причём это сделало Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России. ДОСААФ уведомил бабушек о досрочном расторжении договора аренды.

В организации пояснили, что договор не намерены продлевать. Председатель регионального отделения ДОСААФ объявил, что старушки своим присутствием нарушают санитарные нормы и превратили территорию в производственный цех, тем самым нарушив эстетическое восприятие «офисного помещения».

«На мой резонный тезис, что во время войны помещению ДОСААФ вообще-то совсем не зазорно выглядеть, как… "цех, помогающий армии, авиации и флоту", я получил "бессмертное" — "у нас в Удмуртии войны нет"», — рассказал мужчина, помогающий пенсионеркам.

Одна из женщин отметила, что владельцев ДОСААФ не смущают находящаяся в здании фирма, изготавливающая документы для мигрантов, и ломбард по соседству.