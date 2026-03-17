 

В Удмуртии общество содействия армии выгнало пенсионерок, плетущих маскировочные сети для СВО

 

В Удмуртии группу пенсионерок, которые сплели в общей сложности 145 тысяч метров маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции, выгнали из офисного помещения на улицу, причём это сделало Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России. ДОСААФ уведомил бабушек о досрочном расторжении договора аренды.

В организации пояснили, что договор не намерены продлевать. Председатель регионального отделения ДОСААФ объявил, что старушки своим присутствием нарушают санитарные нормы и превратили территорию в производственный цех, тем самым нарушив эстетическое восприятие «офисного помещения».

«На мой резонный тезис, что во время войны помещению ДОСААФ вообще-то совсем не зазорно выглядеть, как… "цех, помогающий армии, авиации и флоту", я получил "бессмертное" — "у нас в Удмуртии войны нет"», — рассказал мужчина, помогающий пенсионеркам.

Одна из женщин отметила, что владельцев ДОСААФ не смущают находящаяся в здании фирма, изготавливающая документы для мигрантов, и ломбард по соседству.


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

