 

Большинство французов и американцев считают свою политическую систему негодной

По данным опроса Исследовательского центра Пью (Вашингтон), французы и американцы наиболее неодобрительно относятся к существующей в стране политической системе и полагают, что её следует изменить. Так считают 68% французов и 65% американцев, в том числе 21% французов и 18% американцев считают, что их политическая система должна быть полностью реформирована. 
 
С другой стороны, лишь 47% британцев и 39% немцев готовы согласиться с тем, что их политическая система нуждается в значительных изменениях (в том числе 14% и 4% сказали, что она нуждается в полном реформировании). 
 
Американцы оказались лидерами по утверждению "большинство политиков коррумпированы" -- так считают 67% американцев. С этим же утверждением согласились 46% французов, 45% британцев и только 29% немцев. 
 
58% французов считают, что избираемым политикам нет дела до того, что думают "обычные люди". Так же считают 56% американцев, 52% британцев и 32% немцев. 

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APN.ru