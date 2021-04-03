Большинство французов и американцев считают свою политическую систему негодной

По данным опроса Исследовательского центра Пью (Вашингтон), французы и американцы наиболее неодобрительно относятся к существующей в стране политической системе и полагают, что её следует изменить. Так считают 68% французов и 65% американцев, в том числе 21% французов и 18% американцев считают, что их политическая система должна быть полностью реформирована.

С другой стороны, лишь 47% британцев и 39% немцев готовы согласиться с тем, что их политическая система нуждается в значительных изменениях (в том числе 14% и 4% сказали, что она нуждается в полном реформировании).

Американцы оказались лидерами по утверждению "большинство политиков коррумпированы" -- так считают 67% американцев. С этим же утверждением согласились 46% французов, 45% британцев и только 29% немцев.

58% французов считают, что избираемым политикам нет дела до того, что думают "обычные люди". Так же считают 56% американцев, 52% британцев и 32% немцев.



