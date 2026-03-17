 

Орбан сказал о подготовке Европы к войне; российский военный эксперт считает, что ВСУ подключают ИИ для европейцев

 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что "вся Европа" готовится к войне и в конце концов "отправит людей на Украину". 

«Вся Европа готовится к войне. Она посылает оружие, деньги и рано или поздно отправит людей на Украину. Венгрия смогла остаться в стороне. Cегодня мы единственная страна в Европе, которая не готовится к войне», - сказал Орбан.

ВСУ массово запускают ударные дроны-камикадзе в сторону Москвы, чтобы составить карту российской системы противовоздушной обороны, считает заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. «Удары организуются с упором на будущее. Они не просто так начали "квадратно-гнездовым" способом посылать беспилотники, особенно на Москву. Это проба пера. Противник, вероятно, подключает элементы ИИ и проверяет нашу ПВО», — высказался Попов. Заказчиками же он назвал Британию и Францию. «Им сейчас нужна эта информация, и они ее набирают по крупицам», — предупредил он.

Ранее исполнительный директор британского отделения американской военно-технологической корпорации "Палантир" Луис Мосли рассказал, что "Палантир" с 2022 года имеет контракт с Украиной и собирает на поле боя все данные для обучения искусственного интеллекта: "Представьте десятки тысяч часов... даже миллионов часов съёмок с дронов, спутниковых изображений, радиочастотных подписей..." - перечисляет он, имея в виду, что ко всему этому "Палантир" получил доступ и теперь может обучать военные системы искусственного интеллекта на этих реальных данных, "совершенно уникальных в мире". 

 

Британия выделит £500 тыс. (более $660 тыс.) на создание центра передовых технологий искусственного интеллекта в составе Минобороны Украины.


 



Орбан сказал о подготовке Европы к войне; российский военный эксперт считает, что ВСУ подключают ИИ для европейцев

