 

В мире резко выросли объём углеродных выбросов и число ИИ-миллиардеров

В США расходы на строительство центров обработки данных ($3,57 млрд) по итогам декабря прошлого года впервые превысили затраты на строительство офисных помещений ($3,49 млрд). При этом если в 2020 году возведение условного ЦОД на 1 МВт обходилось в $8 млрд, то в прошлом году стоимость выросла до $11 млрд
Из-за бума искусственного интеллекта резко выросло и состояние ИИ-миллиардеров. В ежегодном рейтинге "Форбс" за 2026 год зафиксирован резкий прирост представителей ИИ-индустрии, общее число которых достигло 86 человек. Их суммарное состояние оценивается в колоссальные $2,9 трлн. Почти половина из них, а именно 45 человек, приобрела статус миллиардера только в течение последнего года.
На фоне гонки в сфере ИИ "Амазон", "Гугл", "Мета" (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и "Майкрософт" резко увеличили закупки углеродных кредитов для компенсации выбросов CO2. Объём таких закупок вырос с 14 200 кредитов в 2022 году до 68,4 млн в 2025 году. Главная причина — расширение энергоёмкой ИИ-инфраструктуры, прежде всего крупных дата-центров. Они требуют больше электроэнергии и увеличивают выбросы. По данным платформы управления углеродными кредитами Ceezer, закупки углеродных кредитов увеличились после запуска ChatGPT в 2022 году, это событие дало старт гонке ИИ. Углеродные кредиты позволяют компаниям компенсировать выбросы через финансирование проектов, которые снижают выбросы или удаляют CO₂ из атмосферы. Каждый кредит соответствует одной метрической тонне углекислого газа, сокращённой или удалённой из атмосферы. Все четыре компании прежде обязались достичь нулевого уровня выбросов. Однако быстрое развитие ИИ, который требует больших объёмов энергии и воды, делает сомнительным достижимость этой цели.
Сотрудники компании "Амазон" жалуются, что их принуждают использовать искусственный интеллект, хотя он делает много ошибок и не помогает их работе, а затрудняет её. Люди боятся, что они не "используют" искусственный интеллект, а обучают его на замену самим себе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

В мире резко выросли объём углеродных выбросов и число ИИ-миллиардеров

  • 09:29
  • 242

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Брянской, Запорожской областях, Краснодарском крае

  • 09:04
  • 313

В США искусственный интеллект неверно опознал женщину, и она провела в тюрьме почти полгода

  • 21:06
  • 527

Мигрантов могут начать выдворять из РФ за дискредитацию Вооружённых сил РФ

  • 15:49
  • 501

Эксперты предполагают, что блокировка Телеграма в РФ уже началась

  • 15:18
  • 527

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской, Курской, Запорожской областях

  • 12:50
  • 597
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram