В мире резко выросли объём углеродных выбросов и число ИИ-миллиардеров

В США расходы на строительство центров обработки данных ($3,57 млрд) по итогам декабря прошлого года впервые превысили затраты на строительство офисных помещений ($3,49 млрд). При этом если в 2020 году возведение условного ЦОД на 1 МВт обходилось в $8 млрд, то в прошлом году стоимость выросла до $11 млрд
.
На фоне гонки в сфере ИИ "Амазон", "Гугл", "Мета" (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и "Майкрософт" резко увеличили
закупки углеродных кредитов для компенсации выбросов CO2. Объём таких закупок вырос с 14 200 кредитов в 2022 году до 68,4 млн в 2025 году. Главная причина — расширение энергоёмкой ИИ-инфраструктуры, прежде всего крупных дата-центров. Они требуют больше электроэнергии и увеличивают выбросы.
По данным платформы управления углеродными кредитами Ceezer, закупки углеродных кредитов увеличились после запуска ChatGPT в 2022 году, это событие дало старт гонке ИИ. Углеродные кредиты позволяют компаниям компенсировать выбросы через финансирование проектов, которые снижают выбросы или удаляют CO₂ из атмосферы. Каждый кредит соответствует одной метрической тонне углекислого газа, сокращённой или удалённой из атмосферы. Все четыре компании прежде обязались достичь нулевого уровня выбросов. Однако быстрое развитие ИИ, который требует больших объёмов энергии и воды, делает сомнительным достижимость этой цели.