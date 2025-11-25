ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Ростовской, Херсонской, Белгородской, Курской областях, Краснодарском крае, ДНР

Семь человек

в Херсонской области: после обстрела жилых кварталов Голой Пристани ранены 51-летняя женщина и 52-летний мужчина, в Цукурах три человека пострадали после обстрела легкового автомобиля, ещё двое ранены в Малой Кардашинке и Подокалиновке. Затем на участке Мелитопольской трассы между Раздольным и Коробками дрон ВСУ ударил в гражданский автомобиль,

женщина.

мирный житель в Новой Каховке.