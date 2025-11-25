 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Ростовской, Херсонской, Белгородской, Курской областях, Краснодарском крае, ДНР

Три человека погибли, десять ранены в результате атаки ВСУ на Таганрог и Неклиновский район Ростовской области. Повреждены лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, 4 многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, 4 автомобиля. Глава Таганрога Светлана Камбулова уточнила, что повреждения получили здание колледжа, два промпредприятия и один детский сад; также повреждена поликлиника
Повреждены пять многоквартирных и два частных дома в Новороссийске, ранены четыре человека, загорелась фураОдин человек ранен в Геленджике, повреждены два частных дома. Также раненый в Туапсе, в Краснодарском крае повреждены почти тридцать домов, в Туапсинском районе временно закрылись два повреждённых детских сада. Два многоквартирных домах и офисный центр повреждены в результате падения обломков беспилотников в Краснодаре. В общей сложности сообщается о девяти раненых в Краснодарском крае.
В Октябрьском Белгородской области дрон ударил по частному дому, ранены мужчина и женщина.
Повреждены здание ж/д станции, 15 многоквартирных и два частных дома в курском Льгове, ранены три мирных жителя во Льгове, один ранен в деревне Воронино.
Семь человек ранены в Херсонской области: после обстрела жилых кварталов Голой Пристани ранены 51-летняя женщина и 52-летний мужчина, в Цукурах три человека пострадали после обстрела легкового автомобиля, ещё двое ранены в Малой Кардашинке и Подокалиновке. Затем на участке Мелитопольской трассы между Раздольным и Коробками дрон ВСУ ударил в гражданский автомобиль, тяжело ранена женщина. Ранен мирный житель в Новой Каховке.
Ранен мирный житель в Дзержинске (Торецке), ДНР.
Частично обесточена Запорожская область. В Энергодаре (город-спутник ЗАЭС) обстрелян Центр детско-юношеского творчества.
В Новоайдаре, ЛНР, повреждена АЗС. Также повреждена АЗС в Сватове.
Молодого человека 2008 г.р. задержали в Калининграде. Он подозревается в подготовке теракта в одном из православных храмов региона при координации спецслужб с Украины.

 

 

