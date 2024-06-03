Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Казалось бы, вполне очевиден исход конкурентной борьбы между системой экономически неразвитых стран с системой экономически развитых стран, в частности, между станами БРИКС и коллективным Западом. Ведь побеждает и выживает всегда более развитая система.

И, казалось бы, проблема существования и выживания благоволит значительно больше коллективному Западу, ведомому США. Но оказывается всё это вышеизложенное не настолько очевидно, так как недостаточно лишь экономическое рассмотрение и сравнительный анализ систем. Тем более, если развитые экономические системы выживают лишь благодаря выстраиваемым экспансионистски-паразитарным экономическим и политическим механизмам.

Такие временно развитые системы обречены, так как существует допустимый критический уровень общемировой экспансионистской паразитарности, вызванный объективными протестными реакциями и процессами в неразвитых системах, которые стремятся сохранить свою оптимальную политическую и экономическую самоидентичность и самодостаточность. Выше этой критической точки современные неразвитые экономические системы в настоящее время уже имеют потенциал реагировать или манипулировать военно-политическими методами, в частности, используя общемировое суицидное средство - ядерное оружие. А это уже глобальная утопия, которая должна отрезвлять представителей экономически развитой мировой паразитарной экспансии.

Таким образом, в настоящее время одинаковым образом, остро встала экзистенциальная проблема как для системы развитых стран, так и для системы неразвитых стран. При этом система развитых стран, используя идею единства мира и его выживания, всеми замаскированными способами пытается внедрять свою эгоистическую паразитарную экономическую экспансию. (см. монографию Р. Р. Гарифуллин, "Российское смыслостроительство в условиях международного буллинга США: философско-психологический анализ).

На мой взгляд, для разрешения вышеприведённой экзистенциальной проблемы как проблемы смыслостроительства, необходимо рассматривать следующие составляющие:

1. Проблема формирования мотивирующей цели как образа будущего. Почему-то некоторыми аналитиками считается, что у коллективного Запада с этим меньше проблемы. Дескать, развитая Западная система победит так как имеет свои яркие устремления и цели. Такие аналитики-пропагандисты, имеющее такое понимание нередко представляют собой мигрантов-недоучек, не понимающих философию нашего времени, не знающих глубоко постмодернистскую философию, которая показала, что коллективный Запад и США погрузились уже давно в систему извращенных смыслов и ценностей, потерявших свою былую суть.

Более того, коллективный Запад и США затягивают в эту тупиковую смысловую трясину и весь мир, хотя и позволяют ему некоторое время пользоваться высокотехнологическими заманухами, которые затем могут выключать с помощью санкций. Всё это тупиковое смыслостроительство.

И наоборот, те страны, которые своё светлое будущее связывают с миром, в котором никогда не будет общемировой санкционной диктатуры и паразитарно-глобальной экспансии, задаваемой США (гегемоном), имеют более сильные и яркие устремления. Поэтому победа будет за ними.

2. Проблема смыслостроительства и выживания системы как экономическая проблема. Достигнуть ярких мотивирующих целей невозможно без базы - экономического выживания. На одном образе будущего не выживешь! Хотя Эрих Фромм показал, что субъекты имеющие яркие цели и смыслы о будущем выживают лучше.

В этом случае смыслы сводятся к смыслообразующим ценностям. А ценности — это нечто вызывающее позитивное отношение. И по системе Маслоу, в которой есть разные уровни ценностей, всё основывается на базовых ценностях, которые невозможны без достаточного уровня капитала.

Поэтому экономические перспективы неразвитых стран должны основываться на успешном умении продавать свои энергетические, сырьевые, трудовые и др. ресурсы, причём так, чтобы не оказываться экономически--зависимыми рабами западной экспансионистски-паразитарной системы, пытающейся разрушить самодостаточность и самоидентичность системы слаборазвитых стран.

Более того, образ будущего этих стран связан с образом экономического благополучия, но не связанного с жёсткой санкционной зависимостью, которая бывает у наркобарона и обречённого временно счастливого наркомана.

3. Проблема гибридного смыслостроительства, то есть, смыслостроительства, основанного на оптимальном смешении с западными капиталами.

Китай своим примером показал, как эффективно давать коллективному Западу себя использовать. При этом Китай не утерял своей самоидентичности и самодостаточности. Китай показал возможности для других неразвитых стран, и он должен быть ориентиром для них. Эта страна, по сути, стала сердцевиной стран БРИКС.

В заключении отмечу, что перспективы смыслостроительства слаборазвитых стран имеют место и потому, что США в последнее время показали, что не способны необузданно злоупотреблять санкциями и ограничениями в адрес различных развивающихся международных субъектов. Гегемон обречён.







