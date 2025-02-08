В Ростове-на-Дону эвакуированы 68 жильцов, в Курской области погиб мирный житель

Над Славянским районом Краснодарского края сбиты
украинские беспилотники, пять домов получили повреждения вследствие падения обломков.
Из-за падения обломков беспилотников в Ростове-на-Дону повреждены
легковые автомобили и окна в 14 многоквартирных домах, а также легковые автомобили. Из одной многоэтажки эвакуированы 68 жильцов
. В Чертковском районе Ростовской области повреждены
административно-бытовые здания предприятия, эвакуированы шесть работников.
В Рыльском районе Куруской области ранен
мирный житель, наступивший на взрывное устройство.