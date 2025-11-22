Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине включает 28 пунктов. Он затрагивает безопасность, территориальные и экономические вопросы, военные договорённости и роль России в мировой системе.

Первая часть касается безопасности и политического статуса Украины:

- подтверждение суверенитета Украины;

- Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями;

- Украина закрепляет отказ от НАТО в Конституции, Альянс подтверждает отсутствие членства Украины навсегда;

- численность ВСУ ограничивается;

- Украина остается безъядерным государством.

Что касается внутренней политики страны, предполагаются выборы через 100 дней после подписания соглашения и полная амнистия всем участникам конфликта.

Вторая часть плана — о территориальных вопросах:

- Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;

- Херсонская и Запорожская области — «замораживаются» на линии соприкосновения;

- часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под фактическим контролем РФ;

- обе стороны обязуются не изменять границы силой.

Военные договоренности включают еще четыре пункта:

- НАТО не размещает войска на Украине;

- истребители НАТО размещаются в Польше;

- диалог по безопасности между США, НАТО и Россией, создание американо-российской рабочей группы;

- Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.

Экономический блок и восстановление Украины занимают четвертый блок плана:

- США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины;

- $100 млрд замороженных российских активов — на восстановление Украины, - Европа добавляет еще $100 млрд, а США получают 50% прибыли;

- другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;

- создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.

Энергетике и спецобъектам выделен отдельный пункт:

- запуск ЗАЭС под надзором МАГАТЭ, при этом электроэнергия будет распределяться 50/50 между Украиной и Россией;

- США должны помочь восстановить украинскую газовую инфраструктуру.

Отдельный блок уделен роли России в мировой системе, он включает постепенное снятие санкций, возвращение страны в G8 и экономическое сотрудничество между Вашингтоном и Москвой. Контроль над соблюдением соглашения будет осуществлять «Совет мира» под руководством Трампа. После подписания стороны будут обязаны прекратить огонь, а нарушения будут караться санкциями.

Стоит отметить, что в указанных пунктах нет информации о признании русского языка, статуса местного отделения Русской православной церкви (РПЦ) и «аренды Донбасса». Ранее об этом писали The Telegraph и Financial Times.

Вот мои замечания и размышления на все вышеперечисленные составляющие проекта договора:

1. В эпоху постмодернизма, характеризуемой всяческими извращениями сущности понятий и сущности международных общественных институтов, уже не существует международных договоров, на которые России необходимо полагаться и доверяться. Поэтому лучше всего вместо понятия "договор" говорить о "транс-договоре" (согласно философии постмодернизма Ж. Бодрийару), а если по-русски, то "договорняк"! (см.фрагмент из моей научной монографии: Р. Р. Гарифуллин, Российское смыслостроительство в условиях международного буллинга США: философско-психологический анализ, Казань, 2025).

2. В плане полезности происходящего, необходимо отличать договорняк как таковой, от процессов, которые происходят в контексте этого договорняка. И самым важным процессом, который мною уже отмечался ранее, является процесс Времени. На кого из противоборствующих субъектов больше всего работает Время? На США или на Россию? На Россию или на Украину? Очевидно только одно, что научно-технологическое развитие в настоящее время развивается быстрыми темпами настолько, что за небольшой промежуток времени может произойти основательное изменение ситуации и договорняки перестанут быть актуальными. Поэтому договорняк — это условие, способствующее тому, чтобы Время работало на США.

Иная полезность от договорняка у России. Следовательно, России в этой ситуации нужно оперативно трансформировать условия, в которых имеет место развитие Российской науки и технологии. Поэтому подготовка кадров в наукоёмких технологиях — это проблема выживания России. А это проблема трансформации образования и науки. Это проблема эффективных инвестиций в образование и науку. Это проблема правовой и материальной ответственности тех, кто, увы, часто осваивает без всяческого прока финансовые средства, выделенные на науку и технологии. Нужно принятие эффективных законов на этот счёт.

3. Договорняк даже если в лучшем случае состоится, то он не сможет прекратить объективные процессы, происходящие между конфликтующими сторонами, а также с процессами выживания США, основанными на паразитической и экспансионистской политике. Именно поэтому Трамп отметил, что он не против ввода на Украину европейских военных без участия американских. Это, казалось бы, всего одно предложение, но оно кодовое и схватывает сущность отношения США к России, которая в перспективе вряд ли будет меняться. Поэтому мир будет изменяться не за счёт договорняков, а за счёт волевых актов субъектов и лишь затем, за счёт борьбы капиталов и уровня технологий международных субъектов.

4. Конфликт России и коллективного Запада (в т. ч. США) вышел в метастабильное (статика как результат разнонаправленных сил). Поэтому должно произойти нечто сущностное и существенное, при котором актуальность передоговорняков просто исчезнет. Договорняки имеют место при неопределённости, метастабильном балансе сил и прагматизме, который не терпит экономические убытки.

5. Все эти договорняки, связаны прежде всего с мотивами тех, на кого работает время, с теми, для кого полезно оттягивание.

6.Трамповские лёгкие рецепты разрешения проблем мира и США, постепенно будут угасать. Тем более, мировое общественное мнение уже стало объективно воспринимать заявления Трампа. Трамп постепенно будет уходить от этого авантюрного субъективизма к паразитической и глобалистской сущности выживания США.

Байден, видя возвращение Трампа к проектам Байдена, будет спокойнее проводить своё пенсионное времяпровождение.

7. США и коллективный Запад, блефуя, что между ними якобы имеет место разлад и раскол, продолжают упрямо играть роль субъектов, которые якобы никакого отношения не имеют к этому конфликту, хотя реально и фактически являются: авторами, подстрекателями, манипуляторами, провокаторами, инвесторами, прокси-участниками этого конфликта.

8.Основанием прекращения конфликта является поведение третьей стороны в лице США и коллективного Запада. Несмотря на это эти субъекты не желают участвовать как основополагающая третья сторона этого конфликта. Корректнее говорить о том, что это фактически конфликт двух сторон: коллективного Запада (в т. ч. США) и России. В сущности, Украина не имеет субъектности в этом конфликте, будучи марионеткой Запада.

9. Таким образом, необходимы лишь основательные переговоры России с коллективным Западом (в т.ч. США), минуя Украину. И это не должны быть договорняк или сделка, хотя в эпоху постмодернизма со всяческими извращениями былых сущностей, это будет сделать не так просто.

В договоре должны быть пункты, которые связаны с международным деструктивным феноменом гегемонии США. При реализации этих пунктов в течении времени, гегемония США должна прекратить своё былое тлетворное и деструктивное влияние на мир и различных международных субъектов.

Увы! Для реализации этого договора между коллективным Западом (в т.ч. США) потребуются такие время и действия России, которые, в конце концов, приведут коллективный Запад (в т.ч. США) к подписанию договора с Россией.

Россия традиционно будет опять нести издержки, и они будут не сравнимы с издержками, вызванными планами наполеоновской и гитлеровской гегемонии. Этот будут издержки, связанные с ликвидацией планов американской гегемонии.

Этот период будет тяжёлым и тревожным испытанием для выживания всего человечества. Он потребует Нового Мышления, а не того, псевдо-нового мышления, "автором" которого стал когда-то лидер СССР Михаил Горбачёв. Тогда произошёл мощный и хитрый обман нашего Отечества со стороны Запада.

Именно это воистину Новое мышление, в основании которого будет лежать стресс и пограничная ситуация выживания человечества, должны будут навсегда в истории человечества пресечь формирование любой гегемонии в мире, организуемой каким-либо международным субъектом.

Увы! В эпоху всяческих извращений различных сущностей, а том числе сущности договора, будет происходить нечто иное со скрытыми мотивами сторон. Договорняки полезны для игроков, на которых работает время. Этот игрок - США, а не Россия и Украина.

