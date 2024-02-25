 

Украинцы атакуют российские регионы, в ЛНР погибший, в ДНР раненые

Два многоквартирных жилых дома повреждены при обстреле украинцами Петровского района Донецка.
Также многоквартирные жилые дома повреждены при украинском обстреле Кировского района Донецка, ранены два человека, сгорело несколько частных автомобилей.
До двух увеличилось число раненых от обстрела донецкого ресторана "Аркадия", имевшего место накануне (прилёты пришлись рядом с рестораном).
В результате украинского обстрела Кременского муниципального округа в ЛНР погиб мирный житель, повреждены восемь частных жилых домов, один из них разрушен.
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Никольское, Дубовское сельское поселение (повреждён частный дом), Новосадовское сельское поселение (повреждены три автомобиля), посёлок Горьковский, Заречье-Второе, Замостье, Вязовое, хутор Развильный, Шахово, Волоконовка, Долгая Поляна, Середа, МАПП "Шебекино". Затем повреждена ЛЭП при обстреле посёлка Ленинский, в посёлке нарушено энергоснабжение.


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