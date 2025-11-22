Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Фабьен Мандон, армейский генерал и начальник Главного штаба Вооружённых сил Франции выступил с речью, в которой призвал французский народ не скупиться и жертвовать своими детьми в скорой войне с Россией.





Французский народ, давно сообразивший, что ни один волос не упадёт с голов французских генералов и ни один Мандон не выскажется, без специального понукания Макрона, отреагировал на этo историческое в своём роде и по своей глупости воззвание однозначно отрицательно.





Французский народ, день ото дня, наглядно убеждается, как настойчиво и усердно его обвиняют и вытесняют из собственной истории и с собственной территории, заставляя каяться и за ту, и за другую, добровольно отказываясь от собственных традиций, в пользу невнятных голодающих со всех концов света.





Голодающие прибывают ежедневно, одетые и обутые, а также оснащённые последними достижениями научно-технического прогресса. Голодающих расселяют в социальные жилища, доступ к которым рядовой (и главное – коренной…) «французский народ» ожидает годами и даже десятилетиями, всё это время выплачивая налоги, на которые и расселяют голодающих.





Голодающим также предоставляют отели, где на всё те же средства кающихся налогоплательщиков, им обеспечивают завтраки с горячим питьём и круассанами. Новые партии голодающих само-расселяются в мэриях, театрах, школах и спортзалах, где гуманитарные ассоциации помощи голодающим устраивают сабантуи с прессой и требуют для голодающих отдельных квартир.





Французский народ давно заметил, что среди голодающих критически минимальное количество женщин и детей. Женщины и дети появляются, как по свистку, при созыве прессы, во время шумных мероприятий на центральных площадях и решительной оккупации административных зданий - мэрий, театров, спортзалов. Тогда, по всем каналам, под звуки тамбуринов, танцуют невесть откуда взявшиеся, запутанные в обмотки женщины и дети, распевая строчку из песни ивуарийского певца Tiken Jah Fakoly, которой их спешно научили гуманитарные ассоциации: «Откройте границы, откройте границы! Приезжайте летом и зимой, здесь вас всегда встретят с открытыми объятиями, здесь вы дома и в конце концов, неважно: мы хотим приехать, значит, откройте нам двери!"





(«Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières

Vous venez chaque année

L’été comme l’hiver

Et nous on vous reçoit

Toujours les bras ouverts

Vous êtes ici chez vous

Après tout, peu importe

On veut partir alors

Ouvrez-nous la portе...»)





Основная масса голодающих - молодые, здоровые, крепко сложенные, тепло одетые и обутые мужчины. И ежу, и бомжу понятно, что в столь истошно выкликаемой "войне с Россией", с голов и бород именно этих мужчин ни один волос не упадёт. Эти мужчины как раз и призваны заместить тех "французских детей", которыми армейский генерал Мандон, по приказу и под управлением президента Макрона призвал пожертвовать, не скупясь и не огорчаясь. Bо имя «родины», которая давно уже не Франция, а то, что называется обновлённая Европа или, что честнее и конкретнее, Евросоюз.





Голодающим нужны просторы, правa и блага цивилизации. Голодающие требуют жилищ и пособий. Ко всем прочим благам цивилизации, таким, например, как работа, голодающие менее притязательны. По официальным данным, работают среди голодающих "менее 17%". По неофициальным - менее 7%. Но, как легко догадаться, все данные, в отношении голодающих, зыбки и ненадёжны. Что называется, верьте на слово или верьте глазам своим. Лучше всего - не ждите объяснений, сами и наблюдайте.





Самонаблюдения, однако, по мнению Макронов, Мандонов и других представителей правящей коалиции, должны быть строго ограничены, а распространение выводов этих наблюдений необходимо контролировать специально уполномоченными организациями и их людьми. Иначе, мало ли, кто до чего донаблюдается и кому расскажет. Например, про то, как голодающие сбиваются в стаи и общины, радикализируются в нравах, обычаях и религии, ничуть не желая и даже не пытаясь интегрироваться в принявшую их цивилизацию. Которую, к слову, они всё больше и всё фанатичнее ненавидят. Чем больше она прогибается, тем больше её ненавидят.





Ho об этом всё честнее и громче говорят. Открытым текстом. На всё большем количестве радиостанций и телеканалов. А в соцсетях вообще такой разгул, что страшно сказать. Соцсети неоднократно пытались урезать и урезонить, но без толку. Целую программу вводили и утверждали - "Европейский щит демократии". Контролировали платформы, санкционировали блогеров, блокировали пользователей. Без ощутимого результата.





А ведь всё вокруг трещит и время поджимает. Вот и воззвание генерала Мандона, передавшего послание президента Макрона «несите ваших дéтушек для наших амбразур», подавляющая масса так и не дожатого населения страны встретила столь негативно, что сомнений быть не может - это опять русские постарались, испортили общественное мнение какой-нибудь своей гибридной, невидимой миру силой.





Такую трактовку поспешили выдать сразу несколько мейнстримных СМИ и несколько ещё испуганно лояльных президенту Макрону политиков, пока не нашедших места в спешно покидающих Макро-Титаник шлюпках.





Сам Макрон, после постановочной конференции с тщательно отсортированной массовкой, перед которой он объявил о намерении укрепления своего министерства правды, отбыл с визитом в недружественную ему Африку, латать до ажура проржавевшую свою дипломатическую репутацию.





Суть нововведений для укрепления министерства правды макро-мандоновский династии - в пополнении рядов "Европейского щита демократии" целым подразделением "сознательных граждан", коим предоставляется уникальная возможность послужить евросоюзному отечеству, получив спецподготовку и должность "добровольного сигнальщика" (доносчика) любого опасного для общественного мнения контента и его создателей. Прослушивай, просматривай, сигнализируй.





Проще говоря, макроно-мандоновское государство предлагает гражданам стать «добровольными осведомителями» и «сигнализировать» любой не соответствующий генеральной линии контент, за достойное вознаграждение.

Для этой цели, уже создан и открыт целый сайт с патетическим названием "Яхочупомочьфр.правительству" ("JeVeuxAider.gouv.fr"), где любой желающий может стать добровольным осведомителем. Вот вам ссылка, пройдитесь, убедитесь, запишитесь.





Но лучше, конечно, говорить "сигнализатором" — это душевней и почётней. Осведомители ведь — это у Гестапо, Штази, ГРУ. У всяких там Сталиных и всяких там "совков". А в Европе вам не тут. Здесь будут "сигнализировать" с оттопыренным мизинцем. Под вкус круассанов и звон колоколов.





Под звон, кстати, тоже ненадолго, ибо излишний звон тоже рекомендуется сигнализировать. Как это, например, позавчера сделала одна никчёмная, но мейнстримная журналистка на общественном телеканале, заявившая, что кроме России, у Франции сейчас одна огромная опасность — это «массивный» переход тюремных заключённых в католическую веру. Да. Целых два случая за десять лет. Так что, сигнализировать лучше не под звон колоколов, а под крики муэдзина. Пока Макрон с Мандоном будут чтить падших на поле боя французских детей.





А вы покайтесь и уступите. Так сказать, за грехи, которые вам и назначат, и обоснуют. Точь-в-точь, как когда-то самопровозглашённая российская «интеллигенция» и «оппозиция» предлагала сделать по итогам Второй мировой. Помните? Не забывайте.





Смотрите внимательно, как Макрон, Мандон и прочий эскадрон гусар певучих толкают всё более панические речи, уже наперебой.





И при этом, не забывайте важное: болтливые военные - верный признак конца режима.





У меня только один вопрос, и тот - риторический: это и впрямь те самые люди, которые срамили «совок» и учили всех правильно ковырять в носу?





**



