Франция открыла охоту на «русских шпионов»

26 ноября 2025 года.

Франция просыпается под шокирующее известие: «В Париже арестовали трёх русских шпионов»!!!

Конечно, не 11 сентября и не башни-близнецы. Но явно рассчитывали на немалый эффект.





Действительно, была арестована россиянка Анна Новикова, основательница гуманитарной ассоциации SOS Donbass, и двое активистов ассоциации – один русский мужчина и один француз.





Анна сразу же была брошена в одну из самых ужасных тюрем Франции - Флери Мерожис, переполненную убийцами и наркотрафикантами на 180%. Так что условий как у Саркози у неё явно не будет.





Основания? Весьма смехотворные.





Анна Новикова уже давно была взята на мушку французскими службами – за организацию гуманитарной помощи Донбассу и личном участии в поездках. За открытую пророссийскую позицию, за участие в анти-русофобских манифестациях.





На Донбасс она съездила с грузом три раза, каждый раз преодолевая огромные проблемы на границе.





Фуру предоставил один французский фермер, бесплатно, и сам её вёл.





Анна, конечно, невероятно смелая, даром что сибирячка.





Но потом её счета закрыли, по жалобе ассоциации украинцев в Париже.





Да, отягчающее обстоятельство: на фуре с гумпомощью висел плакат «Россия не является моим врагом»!





Но этого ещё было недостаточно. Поводом для ареста стал тот факт (как нам объясняют), что некто Вячеслав П., русский, был зафиксирован камерами слежения при расклеивании «пророссийских листовок» на стене Триумфальной арки.





Действительно, было обнаружено четыре листовки с текстом на французском: «80. Скажи спасибо советскому солдату-победителю!» (к 80-летию Победы, стало быть).





И затем …. (Suspens! Шпионский триллер! Сладко замирает дух…) он «позвонил Анне, чтобы отчитаться».

И … всё???





Маловато будет, не находите? Маловато для ареста! Даже с притянутой за волосы формулировкой «порча национальных памятников в связи с возможным иностранным вмешательством».





Для пущей верности добавили ещё один пункт: «экономический шпионаж в пользу Москвы». Будто бы Анна Новикова пыталась «подойти» - с нехорошими намерениями, ясное дело – к главам каких-то таинственных французских предприятий.





А доказательства-то будут???





Интересный момент: арест на самом деле произошёл больше недели назад, ещё 17 ноября (а расклеивание листовок имело место аж в сентябре, но может быть даже ещё раньше), но объявлять об этом сразу не стали. И арестовали, как выясняется, не сразу, не «по горячим следам». Решили чего-то подождать.





Чего именно?





Было необходимо, чтобы новость об «аресте трех русских шпионов» прозвучала в нужный момент.





На десерт, так сказать, после первого и второго блюда.





А первым блюдом было недавнее шокировавшее всех заявление генерала и главы генштаба армии Мандона о том, что Франция должна приготовиться «терять своих детей» (на войне с Россией, если кто не понял).





Потом, буквально день спустя, прозвучали очередные заявления самого Макрона. Не новые, но ещё более маниакальные:

«Россия – экзистенциальная угроза для Европы».





«Россия ведёт против нас гибридную войну – она запускает дроны над нашей территорией, совершает ядерные провокации (sic!!!), атакует наши госпитали (sic!!!), ведёт информационную войну…».





Россия, бубнит Макрон, хочет нас деморализовать, вызвать беспорядки в среде мусульман (кто-то подложил свиную голову перед мечетью, отнесли за счёт русских).





Антисемитизм? Это русские! «Акции против мусульман»? Тоже русские!





Клопы покусали в парижском кинотеатре? Вы не поверите, здесь тоже не обошлось без русских!





Ну и, собственно, вывод (логичный в голове психопата): «нужно во что бы то ни стало остановить Путина!».





«Не дать России победить». «Отстоять Украину, потому что она нас защищает».





Этот оруэлловский дискурс повторяется во Франции каждый день, скоро ему будет четыре года.





Как поведёт себя французский обыватель, уже претерпевший массированную психологическую атаку и едва уцелевший от предыдущих мощнейших пропагандистских кампаний – ковидо-санитарной, климатической, антинациональной (которые, кстати, продолжаются с новой силой)?





Сдастся? Выкинет белый флаг? Отстегнёт деньги «на оборону Европы», отправит своих детей «защищать европейскую демократию»?





Вряд ли.





Понимая это, Макрон и Ко вынуждены всё время вбрасывать что-то новое, «жареное».





Отсюда развернутая по всей стране охота на фантомных «русских шпионов».





Уже были две волны, в 22-м году и в 24-м. Уже нашли шпионов-кэгэбистов в Национальной Ассамблее и даже «в самом сердце Елисейского дворца»!





(комменты французов – отдельная песня. Особенно такие: «они прячутся в стиральных машинах», «Брюно ле Мэр – агент Москвы. Если учесть, что он сделал с Францией…» «Русские шпионы в Елисейском дворце? Кто бы это мог быть, кроме Бриджит?» и т.д.)





Французы не утратили своего юмора, и это хорошая новость. Однако устоят ли они против президента-психопата, неизвестно.





А мы помолимся за Анну Новикову.



