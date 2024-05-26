Больше 140 повреждённых домов, больше 120 повреждённых автомобилей и 8 раненых за сутки в Белгородской области

Белгороде в 46 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты окна, повреждены школа №43 и школа-интернат №23, три коммерческих объекта, три автомобиля. В

результате прямых попаданий снарядов сильные повреждения в двух квартирах двух многоквартирных домов и полностью сгорели два автомобиля. В

поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся таунхаус,

прямое попадание также зафиксировано в здании гаражного кооператива,

повреждены пять частных жилых домовладений и ТЦ "Сити Молл", а также три автомобиля. В

селе Таврово выбило окна и посекло осколками заборы в пяти частных жилых домовладениях, повреждения получил автомобиль. Всего за сутки в Белгороде и пригороде украинскими атаками повреждены более 140 домов и более 120 автомобилей. Четверо мирных жителей из раненых обстрелом 25 мая (когда погибли 4 человека и были ранены 18) остаются в реанимации