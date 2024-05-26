 

Больше 140 повреждённых домов, больше 120 повреждённых автомобилей и 8 раненых за сутки в Белгородской области

Четыре человека ранены при атаке украинцев на Белгород и пригород в субботу вечером, двое в тяжёлом состоянии. В Белгороде в 46 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты окна, повреждены школа №43 и школа-интернат №23, три коммерческих объекта, три автомобиля. В результате прямых попаданий снарядов сильные повреждения в двух квартирах двух многоквартирных домов и полностью сгорели два автомобиля. В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся таунхаус, прямое попадание также зафиксировано в здании гаражного кооператива, повреждены пять частных жилых домовладений и ТЦ "Сити Молл", а также три автомобиля. В селе Таврово выбило окна и посекло осколками заборы в пяти частных жилых домовладениях, повреждения получил автомобиль. Всего за сутки в Белгороде и пригороде украинскими атаками повреждены более 140 домов и более 120 автомобилей. Четверо мирных жителей из раненых обстрелом 25 мая (когда погибли 4 человека и были ранены 18) остаются в реанимации.
В Шебекине обстрелом из РСЗО повреждены семь частных домов, линии электро- и газоснабжения, дроном повреждён грузовик. Ранен мирный житель. Также обстреляна Новая Таволжанка. В селе Муром дроном атакован автомобиль, ранен водитель. Также дронами в Муроме атакована ЛЭП, без света остались одиннадцать населённых пунктов. Обстреляно Прилесье, повреждены три частных жилых дома. Движущийся автомобиль атакован дронами и в Безымене, там тоже ранен водитель. В Новостроевке-Первой дронами повреждены частный жилой дом и автомобиль. Мужчина ранен в результате падения дрона на стоянку коммерческого предприятия в Борисовке, повреждены 9 автомобилей.
Два человека ранены в Курской области: мирная жительница в посёлке Краснооктябрьский и механизатор, работавший в поле рядом с деревней Внезапное. В Гордеевке украинский дрон атаковал работавшую в полях технику, повреждены два трактора. 
Три дома и газопровод повреждены в Петровском районе Донецка. В Старомихайловке, ДНР, сбросом взрывчатки с беспилотника ранен мирный житель 1964 г.р. В Горловке число выявленных пострадавших от обстрела накануне возросло до семи. Два жилых дома и газопровод повреждены в Горловке и Весёлом вечером воскресенья. 

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