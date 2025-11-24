Объём наличных денег в обращении у россиян вырос почти в пять раз

В период с июля по сентябрь объём наличных денег в обращении у россиян увеличился на 659 миллиардов рублей, что почти в пять раз больше, чем тот же показатель годом ранее. Это связано, во-первых, с практикой отключений мобильного интернета, что зачастую не позволяет провести безналичный расчет. Эксперты из банковских организаций подтверждают, что на этот раз речь идет об активизации платежей наличностью, а не о хранении средств «под подушкой». Во-вторых, популярность бумажных денег, вероятно, выросла из-за усиления банковского контроля за подозрительными операциями - и, соответственно, возможности внезапной блокировки карты. Наконец, как отметила старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова, людей нервирует повышенное внимание налоговых органов к их деньгам. С 1 июля Федеральная налоговая служба получила возможность проверять карты в случае подозрительных переводов или несоответствия доходов и остатков на счётах.

При этом рост наличности затрудняет для властей контроль за деньгами и отслеживание операций, и глава Минфина Антон Силуанов уже заявил о борьбе с платежами наличными.

В октябре 2025 года просроченная задолженность по ипотеке в России приблизилась к 250 миллиардам рублей: с сентября доля «плохой» задолженности по жилищным кредитам выросла на 1,4 процента, до 246,65 миллиарда рублей. Число ссуд с просрочкой увеличилось с 82,2 тысячи до 83,5 тысячи. При этом портфель ипотечного кредитования в стране вырос до рекордных 22,6 триллиона рублей, и доля кредитов с просрочкой осталась на уровне 1,1 процента от всех выданных ипотек.



