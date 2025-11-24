 

Объём наличных денег в обращении у россиян вырос почти в пять раз

 

В период с июля по сентябрь объём наличных денег в обращении у россиян увеличился на 659 миллиардов рублей, что почти в пять раз больше, чем тот же показатель годом ранее. Это связано, во-первых, с практикой отключений мобильного интернета, что зачастую не позволяет провести безналичный расчет. Эксперты из банковских организаций подтверждают, что на этот раз речь идет об активизации платежей наличностью, а не о хранении средств «под подушкой». Во-вторых, популярность бумажных денег, вероятно, выросла из-за усиления банковского контроля за подозрительными операциями - и, соответственно, возможности внезапной блокировки карты. Наконец, как отметила старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова, людей нервирует повышенное внимание налоговых органов к их деньгам. С 1 июля Федеральная налоговая служба получила возможность проверять карты в случае подозрительных переводов или несоответствия доходов и остатков на счётах.

При этом рост наличности затрудняет для властей контроль за деньгами и отслеживание операций, и глава Минфина Антон Силуанов уже заявил о борьбе с платежами наличными. 

 

 

В октябре 2025 года просроченная задолженность по ипотеке в России приблизилась к 250 миллиардам рублей: с сентября доля «плохой» задолженности по жилищным кредитам выросла на 1,4 процента, до 246,65 миллиарда рублей. Число ссуд с просрочкой увеличилось с 82,2 тысячи до 83,5 тысячи. При этом портфель ипотечного кредитования в стране вырос до рекордных 22,6 триллиона рублей, и доля кредитов с просрочкой осталась на уровне 1,1 процента от всех выданных ипотек.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В РФ значительно вырос объём операций без добровольного согласия клиентов
» 43% россиян верят в восстание машин, и лишь 13% готовы отказаться от наличных
» Для выполнения «закона Яровой» может потребоваться более 10 трлн рублей
» На заработках гастарбайтеров Россия могла потерять до 5 миллиардов долларов
» "Русский стандарт": "5 тыс. рублей - и можете себе ни в чем не отказывать!"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Инстинкты и доктрины

Инстинкты и доктрины

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Новое Средневековье: Бердяев и Гарри Поттер

В Австралии сенатор пришла на заседание в парандже и была названа "расисткой"

  • 15:06
  • 224

Сетевые соцопросы стали бессмысленны: появился "автономный синтетический респондент"

  • 13:57
  • 244

Стоимость активов россиян в ОАЭ достигла триллиона рублей; в Туве передадут ресурсы Китаю за постройку железной дороги

  • 13:19
  • 259
Инстинкты и доктрины

Инстинкты и доктрины

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ЛНР

  • 11:58
  • 316
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram