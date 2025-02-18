В РФ значительно вырос объём операций без добровольного согласия клиентов

По данным российского Центробанка, объём операций без добровольного согласия клиентов в 2024 году составил 27,5 млрд руб., что в 1,74 раза больше по сравнению с 2023 годом (15,8 млрд руб.).

С 25 июля прошлого года действует закон, который уточняет определение операции без добровольного согласия клиента: под ней понимается также денежный перевод, совершенный человеком вследствие обмана или злоупотребления доверием.

Количество операций без согласия в 2024 году увеличилось на 2,7%, до 1,2 млн.

Банки в прошлом году вернули клиентам 9,9% (2,7 млрд руб.) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без добровольного согласия клиентов (в 2023 году данный показатель составил 8,7%, или 1,4 млрд руб.).

Наибольшее количество мошеннических операций в 2024 году было совершено с использованием платежных карт, количество таких операций составило 821,87 тыс., их сумма - 8,5 млрд руб.

При этом наибольший объем средств был похищен по счетам, без использования карт, с помощью дистанционного банковского обслуживания. Количество таких операций в 2024 г. достигло 102,2 тыс., объем - 9,6 млрд руб. На этот тип операций также приходится наибольший объем возмещения клиентам - 1,3 млрд руб.

Количество мошеннических операций через Систему быстрых платежей (СБП) составило 201,7 тыс. на общую сумму 8,2 млрд руб.

Банки с 25 июля прошлого года также обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций.



