 

У бывшего министра Москвы изъяли имущество на миллиард, а у бывшего депутата Госдумы - на два миллиарда

 

Московский Кунцевский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ против бывшего министра правительства Москвы и экс-руководителя департамента культуры Александра Кибовского, а также его родственников и доверенных лиц, изъяв имущество на сумму более миллиарда рублейКибовский проходит обвиняемым по делу о покушении на мошенничество и получении взятки. По версии следствия, он получил более 100 миллионов рублей за помощь частным фирмам в заключении госконтрактов.

 

 

У бывшего депутата Госдумы, а ныне иноагента Магомеда Гаджиева и у его родни изъяли активы более чем на два миллиарда рублей. Суд Махачкалы удовлетворил административный иск Генпрокуратуры РФ «с целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны». В список входят пакет долей в уставном капитале организации, деньги на счетах, 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания. Суд также признал Гаджиева, его сестру и сына участниками экстремистского объединения. Стало известно, что бывший депутат передал западным спецслужбам сведения закрытого характера.

Гаджиев был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2004 по 2019 год. В мае 2023 года Минюст внес Гаджиева в реестр иноагентов. После этого он был исключен из партии «Единая Россия» «за действия, дискредитирующие партию». Гаджиев находится за границей.


 

 


