Бывший глава департамента культуры Москвы обвиняется в получении более 100 млн рублей взяток

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский обвиняется в получении взяток
от компаний на сумму более 100 млн рублей и попытке мошенничества. За взятки он способствовал коммерческим компаниям в получении госконтрактов. При этом он, вероятно, имел соучастников. Кибовский занимал пост главы департамента культуры столицы с марта 2015 по сентябрь 2023 года.
Следственное управление СК РФ по Калининградской области предъявило обвинение ректору Балтийского федерального университета (БФУ им. Канта) Александру Фёдорову по делу о растрате 18,6 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ: присвоение и растрата денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения).