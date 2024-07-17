Бывший глава департамента культуры Москвы обвиняется в получении более 100 млн рублей взяток

Следственное управление СК РФ по Калининградской области предъявило обвинение ректору Балтийского федерального университета (БФУ им. Канта) Александру Фёдорову по делу о растрате 18,6 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ: присвоение и растрата денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения).