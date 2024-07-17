 

Бывший глава департамента культуры Москвы обвиняется в получении более 100 млн рублей взяток

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский обвиняется в получении взяток от компаний на сумму более 100 млн рублей и попытке мошенничества. За взятки он способствовал коммерческим компаниям в получении госконтрактов. При этом он, вероятно, имел соучастников. Кибовский занимал пост главы департамента культуры столицы с марта 2015 по сентябрь 2023 года. 
 
Басманный суд Москвы санкционировал арест Мурзаева Казбека Мурзаевича, заместителя начальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.  

Следственное управление СК РФ по Калининградской области предъявило обвинение ректору Балтийского федерального университета (БФУ им. Канта) Александру Фёдорову по делу о растрате 18,6 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ: присвоение и растрата денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). 


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