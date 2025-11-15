В США создали ИИ-приложение для "общения с умершими". Программа позволяет создать цифровой аватар реальной или вымышленной личности, чтобы преобразовать её в интерактивный интерфейс чат-бота и общаться с ней в реальном времени. «Самым шокирующим аспектом этой технологии является возможность создавать голографические аватары из реальных людей, записывая с ними трёхминутное видео».

Ещё в мае этого года в суде штата Аризона был представлен цифровой аватар убитого Кристофера Пелки (созданный сестрой убитого), который заявил, что он как христианин прощает убившего его мужчину, и это "свидетельство" произвело впечатление на судью, который "услышал прощение" (хотя всё же приговорил подсудимого к 10,5 годам за убийство).

Также цифровые копии умерших людей используют мошенники, в том числе в РФ.

В РПЦ продолжают считать, что искусственный интеллект - это инструмент и "со времён отцов Церкви ничего не поменялось".