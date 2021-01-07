Изобретения ковидного времени: общение с умершими и прибор для измерения социальной дистанции

Компания "Майкрософт" подала заявку на патент
на приложение "призрак-бот" (ghostbot) для устройств типа "Алекса" (голосовой помощник). Приложение может обработать записи усопшего (письма, голосовые сообщения, посты в соцсетях) и принимать участие в разговоре, давая ответы голосом покойного родственника и как бы от его лица. Предполагается, что затем оно сможет создавать и голограммы.
Другая техническая новинка уже внедрена в использование -- это устройства
, которые должны носить сотрудники "Би-Би-Си", чтобы постоянно соблюдать дистанцию два метра (датчики пищат, если люди сокращают дистанцию). Помимо этого сотрудники "Би-Би-Си" должны сдавать тест на ковид дважды в неделю.