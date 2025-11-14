В Москве новый россиянин планировал убийство высшего чиновника, в Петербурге мигранты разбойничали под видом полицейских

В Москве новый россиянин Джалолиддин Шамсов (получил гражданство РФ
ещё в 2010 году) и пара супругов-наркоманов
готовили взрыв на Троекуровском кладбище, который должен был убить одного из представителей высшего российского чиновничества. При этом Шамсов с 2021 года разыскивался за убийство и скрывался в Киеве.
Также в Москве сотрудники полиции задержали семерых мигрантов, которые подозреваются в хищениях
у пенсионеров денег под предлогом очистки вентиляционных систем под видом работников жилищной компании.
В Петербурге сотрудники ФСБ и полиции задержали трёх предполагаемых участников преступной этнической группы выходцев из Средней Азии по подозрению в разбойных нападениях с огнестрельным оружием и похищениях людей
. Преступления они совершали под видом сотрудников полиции.