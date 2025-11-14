 

В Москве новый россиянин планировал убийство высшего чиновника, в Петербурге мигранты разбойничали под видом полицейских

В Москве новый россиянин Джалолиддин Шамсов (получил гражданство РФ ещё в 2010 году) и пара супругов-наркоманов готовили взрыв на Троекуровском кладбище, который должен был убить одного из представителей высшего российского чиновничества. При этом Шамсов с 2021 года разыскивался за убийство и скрывался в Киеве. 
Также в Москве сотрудники полиции задержали семерых мигрантов, которые подозреваются в хищениях у пенсионеров денег под предлогом очистки вентиляционных систем под видом работников жилищной компании. 
В Петербурге сотрудники ФСБ и полиции задержали трёх предполагаемых участников преступной этнической группы выходцев из Средней Азии по подозрению в разбойных нападениях с огнестрельным оружием и похищениях людей. Преступления они совершали под видом сотрудников полиции.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Британии пикты, вслед за Блаженным Августином, стали чернокожими. Это должно помочь осознанию мульткультурности и разнообразия

США ограничат выдачу виз людям с ожирением и диабетикам

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Новороссийске, Белгородской, Херсонской областях

Галкин осквернил флаг Израиля

