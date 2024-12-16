На Ямале мигранты незаконно изготавливали оружие, в Туве арестовали местных за нападение на мигрантов

В Туве арестовали двух местных жителей за нападения на иностранцев. Нападения на иностранцев начались в Туве после того, как появилась информация о том, что местную несовершеннолетнюю девушку изнасиловал
мигрант и заразил её ВИЧ-инфекцией.
В Мурманске несовершеннолетний новый россиянин из Узбекистана избивал
на улице случайных прохожих.
Сотрудники УФСБ России по Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении двух выходцев из стран ближнего зарубежья, которые незаконно легализовали
на территории РФ более 100 иностранных граждан.
В Краснодаре подросток из семьи нелегальных мигрантов пырнул ножом
сверстника в здании школы.