 

На Ямале мигранты незаконно изготавливали оружие, в Туве арестовали местных за нападение на мигрантов

В Ноябрьске на Ямале двух мигрантов из Средней Азии задержали за незаконное изготовление оружия.
В Туве арестовали двух местных жителей за нападения на иностранцев. Нападения на иностранцев начались в Туве после того, как появилась информация о том, что местную несовершеннолетнюю девушку изнасиловал мигрант и заразил её ВИЧ-инфекцией. 
Во Владивостоке мигрант из Киргизии пытался зарезать человека отвёрткой.
В Мурманске несовершеннолетний новый россиянин из Узбекистана избивал на улице случайных прохожих.
Сотрудники УФСБ России по Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении двух выходцев из стран ближнего зарубежья, которые незаконно легализовали на территории РФ более 100 иностранных граждан. 
В Краснодаре подросток из семьи нелегальных мигрантов пырнул ножом сверстника в здании школы.
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