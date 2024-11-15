Мигранты в РФ стремятся в силовые структуры; в Туле нелегал зарезал человека

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина, которая часто беседует «по душам» с мигрантами, рассказывает : "

Суперзадача почти у каждого второго мигранта – приехать в Россию, получить гражданство, отслужить в рядах нашей армии и устроиться работать в полицию. Потому что это власть. И для них это очень существенно".