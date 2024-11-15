 

Мигранты в РФ стремятся в силовые структуры; в Туле нелегал зарезал человека

В Туле нелегальный мигрант из Азербайджана, уже бывший в розыске за покушение на убийство в 2022 году, зарезал человека во время ссоры.
 
В Петербурге задержан 36-летний новый россиянин Нурланбек, который изнасиловал 21-летнюю девушку в кабинке туалета в баре. 
Также в центре Петербурга прошёл рейд в Апраксином дворе по делу об организации незаконной миграции. Среди прочего, сотрудники военкомата вручили на рынке 41 повестку новым россиянам, уклонявшимся от постановки на воинский учёт. Трех иностранцев задержали по подозрению в в фиктивной постановке на учет иностранцев (ст. 322.3 УК), и подделке документов (ст. 327 УК).

В Москве мигрант на "Камазе" врезался в трамвай.
 
Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина, которая часто беседует «по душам» с мигрантами, рассказывает: "Суперзадача почти у каждого второго мигранта – приехать в Россию, получить гражданство, отслужить в рядах нашей армии и устроиться работать в полицию. Потому что это власть. И для них это очень существенно".


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