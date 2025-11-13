На строительство ЦОДов в этом году в мире потратят больше денег, чем на нефтеразведку, но до окупаемости далеко

Как отмечается в отчёте Международного энергетического агентства (IEA), в общей сложности на строительство новых центров обработки данных в этом году будет потрачено $580 млрд, а на нужды разведки новых месторождений нефти при этом будет потрачено на $40 млрд меньше. К концу десятилетия энергопотребление ориентированных на ИИ центров обработки данных вырастет в пять раз, превысив текущее энергопотребление ЦОД всех типов в два раза. По оценкам IEA, основной прирост энергопотребления придётся на США, которым достанется половина этой величины, остальное увеличение распределят между собой Европа и Китай. Основная часть новых ЦОД строится в непосредственной близости от городов с численностью населения более 1 млн человек, даже несмотря на то, что, как сказала главная корпоративная юристка "Майкрософта" Линди Стоун, "никто не хочет иметь ЦОД у себя на заднем дворе": это ведёт к росту стоимости коммунальных услуг и ухудшению экологической обстановки.

Половина из строящихся ЦОД рассчитана на потребление более 200 МВт, в основном новые ЦОД строятся рядом с уже имеющимися. Нехватка источников электроэнергии для подобных объектов ощущается во многих случаях. В ирландском Дублине квота на подключения распределена вплоть до 2028 года.

При этом окупаемость ИИ-гигантов, предположительно, растянется на десятилетия.



