 

Россия заняла третье место в мире по числу камер видеонаблюдения

 

Россия заняла третье место в мире, после США и Китая, по числу установленных камер видеонаблюдения на тысячу человек населения. В России на тысячу человек приходится 93 камеры видеонаблюдения.

Всего в России насчитывается около 13,5 млн камер, в то время как в Китае их 200 млн, в США -- 50 млн. По числу камер на тысячу человек лидирует США (152,8 камеры), следом идёт Китай (143,6).


Рынок видеонаблюдения остаётся одним из самых быстрорастущих сегментов ИТ в мире. В 2019 г. его объём составлял $1,55 млрд, по итогам 2020 г. он прогнозируется на уровне $1,83 млрд. Предполагается, что к 2024 г. рынок достигнет $2,75 млрд, то есть вырастет за пять лет почти в два раза. 


В России по итогам 2019 года объём рынка видеонаблюдения превысил 2,76 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018 годом на треть. Согласно предварительным прогнозам на 2020 г., этот рынок получит 3,53 млрд руб., а к 2024 году выручка в этом секторе увеличится в 2,3 раза, до 6,36 млрд руб.


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APN.ru