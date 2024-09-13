 

В России четыре области испытывают нехватку электроэнергии. И она может расти из-за ЦОДов

 

В России нехватку электроэнергии испытывают четыре области, сказал вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Речь идет о Приморском крае, Бурятии, Амурской и Еврейской автономной областях.

Ранее постпред президента России Анатолий Серышев высказался о необходимости законов, которые ограничивают добычу криптовалюты в энергодефицитных регионах Сибири. Нынешняя потребляемая мощность центров обработки данных, а также заявки майнинговых компаний на покупку электричества в Сибири превышают мощности самой мощной гидроэлектростанции России.

С начала 2024 года экспорт электроэнергии из России уменьшился на 35%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.


Результаты исследования агентства Rystad Energy свидетельствуют, что, например, в США центры обработки данных к 2030 году будут потреблять 307 тераватт-часов энергии. Это более чем в два раза больше, чем дата-центры потребляли в 2023 году, — около 130 тераватт-часов. Причина быстрого увеличения энергопотребления за несколько лет заключается в вычислениях для искусственного интеллекта, которыми сейчас всё чаще занимаются ЦОД. И прогноз Rystad Energy не является самым пессимистичным. В опубликованном в апреле отчете Goldman Sachs говорится, что к 2030 году энергопотребление в ЦОД утроится, а глава Arm Рене Хаас неоднократно заявлял, что из-за растущего интереса к ИИ четверть всей электроэнергии США будет направлена на центры обработки данных.


 

 


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