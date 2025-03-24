 

Илон Маск намерен создать 5000 роботов до конца 2025 года; в мире растёт потребление электроэнергии

Сверхмиллиардер и глава корпорации "Тесла" Илон Маск запланировал создать 5000 роботов до конца 2025 года. В следующем году он хочет увеличить это число до 50 000. Подразумевается, что это будут «разумные гуманоидные роботы, способные ориентироваться в реальности и выполнять задачи по запросу». Полгода назад Маск заявил, что уже в обозримом будущем роботов на земле будет вдвое больше, чем людей, и, по его мнению, это будет бесконечно увеличивать экономический рост и производительность.
 
Между тем, борьба человечества с изменением климата и за сокращение потребления электроэнергии попала в порочный круглюди предъявляют всё больший спрос на кондиционеры, которые требуют вырабатывания всё большего количества электроэнергии. Спрос на электроэнергию растёт и из-за активного внедрения электромобилей, и из-за появления всё большего количества центров обработки данных, необходимых для искусственного интеллекта. К 2030 году центры обработки данных будут потреблять повышенное количество энергии из-за вычислений искусственного интеллекта. Например, согласно отчёту агентства Rystad Energy, к 2030 году ЦОД в США будут потреблять 307 тераватт-часов. Это более чем в два раза больше, чем дата-центры потребляли в 2023 году, — около 130 тераватт-часов.

Прогноз Rystad Energy не является самым пессимистичным. По прогнозу "Голдман Сакс", к 2030 году энергопотребление в ЦОД утроится. В свою очередь, глава Arm Рене Хаас неоднократно заявлял, что из-за растущего интереса к ИИ четверть всей электроэнергии США будет направлена на центры обработки данных.

 

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APN.ru