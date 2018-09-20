На материальную мотивацию госслужащих потратят 630 млрд рублей

Правительство Российской Федерации решило потратить 630 млрд рублей на материальную мотивацию госслужащих. Именно такие цифры заложены в проект федерального бюджета на 2019-2021 годы, сообщает агентство РБК.





Отметим, что в 2019 году на мотивацию чиновников будет потрачено «всего» 138,6 млрд рублей, в 2020 году - 208,9 млрд, а в 2021 году - уже 284,4 млрд.





Бюджет, заложенный на 2020 и 2021 годы, власти хотят направить «на поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания, материальное стимулирование, а также пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих».





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