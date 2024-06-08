 

Глава "Роснефти" рассказал, что благодаря ИИ мировое энергопотребление сильно возрастёт

Развитие искусственного интеллекта ускорит рост потребления электроэнергии в мире, уже сейчас существующих мощностей не хватает центрам обработки данных, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Растущий спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных уже не может быть удовлетворен существующими мощностями", - сказал он. Если до 2019 года мировое потребление электроэнергии в этом сегменте практически не росло, то за последние четыре года оно удвоилось. По оценке банка "Голдман Сакс", потребление электроэнергии центрами обработки данных к 2030 году может вырасти на 1000 Твт·ч, что равно совокупному потреблению Германии и Франции.

"Широкое внедрение искусственного интеллекта ещё больше ускорит рост энергопотребления. Ведь сейчас ChatGPT на обработку одного запроса требуется в десять раз больше электроэнергии, чем поисковику Google", - сказал Сечин.

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