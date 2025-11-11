В МВД пояснили, что не может быть основанием для изъятия загранпаспорта

Одни и те же имя и фамилия в загранпаспорте могут быть транслитерированы по-разному, поэтому транслитерация не может быть основанием для его изъятия, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

"Транслитерация в заграничном паспорте не может быть основанием для его изъятия".

Поясняется, что допускается различная передача фамилии и имени. Например, они могут быть транслитерированы с кириллицы на латинский алфавит простым замещением букв в соответствии с международными стандартами и требованиями к машиночитаемым проездным документам. При желании заявитель может изменить написание фамилии и имени латиницей в оформленном документе. Сделать это можно на основании свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, вида на жительство или другого документа, дающего право постоянного проживания гражданину за рубежом. Также основанием для изменения написания ФИО может быть ранее выданный заграничный паспорт или паспорт гражданина иностранного государства