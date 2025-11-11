В МВД пояснили, что не может быть основанием для изъятия загранпаспорта

Одни и те же имя и фамилия в загранпаспорте могут быть транслитерированы по-разному, поэтому транслитерация не может быть основанием для его изъятия, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Поясняется, что допускается различная передача фамилии и имени. Например, они могут быть транслитерированы с кириллицы на латинский алфавит простым замещением букв в соответствии с международными стандартами и требованиями к машиночитаемым проездным документам. При желании заявитель может изменить написание фамилии и имени латиницей в оформленном документе. Сделать это можно на основании свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, вида на жительство или другого документа, дающего право постоянного проживания гражданину за рубежом. Также основанием для изменения написания ФИО может быть ранее выданный заграничный паспорт или паспорт гражданина иностранного государстваВ декабре 2023 года в силу вступили поправки к закону, которыми сформулированы основания для признания заграничных паспортов недействительными. Среди них - наличие в документе недостоверных сведений, в частности, если они отличаются от данных из государственной системы миграционного и регистрационного учета. Речь о персональных данных человека, информации о его детях, гражданстве, окончании срока действия паспорта, а также о несоответствии фотографий. После этого значительно выросло число случаев, когда россиян не выпускали за границу "из-за ошибки в загранпаспорте", даже если человек по этому самому загранпаспорту путешествовал годами, а ошибочный документ изымали. В некоторых случаях россиянам удавалось отсудить у МВД более-менее значительные суммы за сорванный из-за ошибки ведомства отпуск.