МВД заявило, что изъятие загранпаспортов у россиян не носит массового характера

МВД РФ утверждает, что признание недействительными заграничных паспортов россиян не носит массового характера.

"В настоящее время признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа", - заявила официальная представительница ведомства Ирина Волк.

По её словам, технический сбой, вызвавший ошибки при формировании машиночитаемой зоны, устранён в прошлом году. "Что же касается несоответствий в написании имен и фамилий, то наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы "ё" и её некорректная транслитерация. К примеру, если в свидетельстве о рождении или во внутреннем паспорте гражданина фамилия, имя, отчество содержат букву "ё" или же она заменена на "е", то в соответствующих реквизитах заграничного паспорта должна указываться эта же буква", - заявила Волк.

Ведомство настаивает, что россияне должны "быть внимательными" и сами проверять машиночитаемую зону и "несоответствия".

При этом МИД РФ несколько дней назад назвал допустимой различную транслитерацию имён в загранпаспортах, "это не ошибка и не основание для изъятия паспорта".