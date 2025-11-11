 

Украинский полицейский сбежал от мобилизации в Британию, напился и напал на женщину в очереди в женский туалет

Как пишет британская "Дейли Мейл", Андрий Старовойтов, который на родине, в Тернопольской области Украины, был в старших полицейских чинах, уехал от мобилизации в Британию, получил там убежище, перевёз семью, а потом напился и начал лапать женщину в очереди в привокзальный женский туалет (перед этим жертва пыталась ему сказать, что это женский туалет, но он не реагировал, а только ухмылялся). Поскольку в очереди было много народу, у жертвы оказалось много свидетелей. Сперва украинец отрицал всякую вину, но потом сказал, что только что узнал о смерти своего друга на фронте на Украине, был очень расстроен и почти ничего не помнит. В результате он отделался очень мягким наказанием в виде общественных работ и небольшого штрафа, хотя должен был бы быть депортирован. Мнения читателей "Дейли Мейл" разделились, следовало ли депортировать его на Украину или сразу в Россию. 
