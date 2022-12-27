 

"Дейли Мейл" опубликовала статью о том, как "Азов" поминает погибших в духе Германии 30-х

Массовая британская газета "Дейли Мейл" опубликовала статью о том, как полк "Азов" (запрещённая в РФ террористическая организация) поминает своих погибших бойцов, якобы "в традиции викингов". 
Наиболее интересны в материале видео и фотографии, с факелами и штандартами "Волчий крюк":
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11576251/Thousands-Ukraines-Azov-soldiers-burn-Viking-longboat-honour-comrades.html
Все популярные комментарии к этому материалу крайне негативны. Читатели "Дейли Мейл" предположили, что без камер бойцы "Азова", вероятно, и зигуют, отметили сходство факельного зрелища с Германией 30-х и не нашли ничего удивительного в том, что украинцы массово воевали на стороне нацистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Американский ветеран из подразделения спецопераций заявил, что за пожарами в РФ стоит ЦРУ
» "Мы дали ему украинское имя: Борис Джонсонюк". Зеленский рассказал о значении британского премьера
» Human Rights Watch призвала Украину уважать права российских военнопленных
» Дейли Мейл: "Путин хочет, чтобы мы все остались без вакцины и умерли"
» За отсутствие маски оштрафуют пассажира, но не Собянина
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Большое Поморье" как новая Украина

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Телевидение и корень зла

Телевидение и корень зла

Хроника объявленного разрушения

Хроника объявленного разрушения

В ожидании Нового года

В ожидании Нового года

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"Дейли Мейл" опубликовала статью о том, как "Азов" поминает погибших в духе Германии 30-х

  • 22:19
  • 200

Россияне считают уходящий год сложным, но больше для страны, чем для себя

  • 21:33
  • 209

Подмосковье заняло первое место в РФ по уровню преступности мигрантов

  • 21:09
  • 201

Мужская фертильность снижается во всём мире

  • 21:00
  • 211

Мигрантам упростят пребывание в РФ

  • 20:46
  • 216

"Злые русские хакеры" опубликовали мобильные номера тысячи украинских активистов

  • 20:40
  • 213
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru