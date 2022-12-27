"Дейли Мейл" опубликовала статью о том, как "Азов" поминает погибших в духе Германии 30-х

Массовая британская газета "Дейли Мейл" опубликовала статью о том, как полк "Азов" (запрещённая в РФ террористическая организация) поминает своих погибших бойцов, якобы "в традиции викингов".

Наиболее интересны в материале видео и фотографии, с факелами и штандартами "Волчий крюк":

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11576251/Thousands-Ukraines-Azov-soldiers-burn-Viking-longboat-honour-comrades.html

Все популярные комментарии к этому материалу крайне негативны. Читатели "Дейли Мейл" предположили, что без камер бойцы "Азова", вероятно, и зигуют, отметили сходство факельного зрелища с Германией 30-х и не нашли ничего удивительного в том, что украинцы массово воевали на стороне нацистов.



