"Дейли Мейл" опубликовала статью о том, как "Азов" поминает погибших в духе Германии 30-х
- 27.12.2022, 22:19,
- Новости
- 198
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Массовая британская газета "Дейли Мейл" опубликовала статью о том, как полк "Азов" (запрещённая в РФ террористическая организация) поминает своих погибших бойцов, якобы "в традиции викингов".
Наиболее интересны в материале видео и фотографии, с факелами и штандартами "Волчий крюк":
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11576251/Thousands-Ukraines-Azov-soldiers-burn-Viking-longboat-honour-comrades.html
Все популярные комментарии к этому материалу крайне негативны. Читатели "Дейли Мейл" предположили, что без камер бойцы "Азова", вероятно, и зигуют, отметили сходство факельного зрелища с Германией 30-х и не нашли ничего удивительного в том, что украинцы массово воевали на стороне нацистов.