ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Белгородской, Ростовской областях, ДНР

В хуторе Кургашки Валуйского района Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль погибла
женщина, ранены ещё две женщины и мужчина, одна раненая остаётся в тяжёлом состоянии. Ранен
мужчина при атаке дронов на предприятие в Шебекине, ранена женщина в Грайвороне, ранен мужчина при атаке дрона на автомобиль в Новостроевке-Первой. В Отрадном дрон ударил по служебной "Газели", ранен
водитель. Ранена ещё одна женщина в Грайвороне. Повреждены коммерческий объект в Разумном, социальный объект в Майском. Также атакованы Красный Октябрь, Мешковое, Мощёное, Илёк-Пеньковка, Грузское, Стригуны, Коновалово, повреждены частные дома и автомобили.
Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района Ростовской области повреждены два частных дома, ранены
два человека. В Первомайском районе Ростова-на-Дону из-за падения обломков БПЛА и возгорания растительности введён режим ЧС.
В Марьинке (пригород Донецка) на взрывоопасном предмете подорвался подросток 2010 г.р., он ранен
. В ДНР ВСУ обстреливают "хаймарсами" Свято-Николаевский Успенский женский монастырь, расположенный в селе Никольское Волновахского района; монастырь просит помощи. Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Шахтёрске.
В Геленджике обломки БПЛА упали в садовом товариществе (повреждены
дом и автомобиль), также они найдены в пяти населённых пунктах Туапсинского муниципального округа и в Анапе.
В ЛНР ВСУ ударили по подстанциям
в Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов, было нарушено энергоснабжение и водоснабжение.
В результате атак в пгт Горностаевка (Херсонская область) повреждены административное здание отделения ГУП "Облводоканал" и складское помещение РЭС.
В Воронежской области обломки БПЛА повредили
административное здание.