 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Белгородской, Ростовской областях, ДНР

В хуторе Кургашки Валуйского района Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль погибла женщина, ранены ещё две женщины и мужчина, одна раненая остаётся в тяжёлом состоянии. Ранен мужчина при атаке дронов на предприятие в Шебекине, ранена женщина в Грайвороне, ранен мужчина при атаке дрона на автомобиль в Новостроевке-Первой. В Отрадном дрон ударил по служебной "Газели", ранен водитель. Ранена ещё одна женщина в Грайвороне. Повреждены коммерческий объект в Разумном, социальный объект в Майском. Также атакованы Красный Октябрь, Мешковое, Мощёное, Илёк-Пеньковка, Грузское, Стригуны, Коновалово, повреждены частные дома и автомобили.
Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района Ростовской области повреждены два частных дома, ранены два человека. В Первомайском районе Ростова-на-Дону из-за падения обломков БПЛА и возгорания растительности введён режим ЧС.
В Марьинке (пригород Донецка) на взрывоопасном предмете подорвался подросток 2010 г.р., он раненВ ДНР ВСУ обстреливают "хаймарсами" Свято-Николаевский Успенский женский монастырь, расположенный в селе Никольское Волновахского района; монастырь просит помощи. Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Шахтёрске.
Обломки БПЛА в Туапсе повредили танкер и нефтеналивной терминал, повреждены два иностранных гражданских судна, повреждён железнодорожный вокзал, повреждён многоквартирный дом в посёлке Сосновый. 
В Геленджике обломки БПЛА упали в садовом товариществе (повреждены дом и автомобиль), также они найдены в пяти населённых пунктах Туапсинского муниципального округа и в Анапе.
В ЛНР ВСУ ударили по подстанциям в Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов, было нарушено энергоснабжение и водоснабжение.
В результате атак в пгт Горностаевка (Херсонская область) повреждены административное здание отделения ГУП "Облводоканал" и складское помещение РЭС. 
В Воронежской области обломки БПЛА повредили административное здание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Тульской, Московской, Курской, Херсонской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Новороссийске, Брянской и Белгородской областях, ЛНР, ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Курской области и ДНР
» Повреждён Центральный рынок Курска, в Ростовской области нарушено энергоснабжение, раненые в ДНР и Запорожье
» Украинцы атакуют российские регионы, в ЛНР погибший, в ДНР раненые
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

За три месяца в России подскочил уровень киберпреступности

  • 20:24
  • 301

Двое чернокожих были задержаны по подозрению в тяжёлом ранении десятка пассажиров в английском поезде, полиция не считает это терактом

  • 16:50
  • 487

Российские миллиардеры стали богаче на $22,5 млрд

  • 15:57
  • 319

Российский вице-премьер и шеф Пентагона высказались о наилучших отношениях с Китаем

  • 12:50
  • 424

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Белгородской, Ростовской областях, ДНР

  • 12:30
  • 386
Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram