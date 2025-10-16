 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской и Херсонской областях

Мужчина погиб в результате удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Устинка в Белгородской области. Ранен мужчина при атаке дрона на автомобиль в посёлке Красный Октябрь. Ранены мужчина и женщина в Октябрьском и женщина в Добром, также украинцами атакованы Грайворон, Глотово, Головчино, Дунаевка, Новостроевка-Первая, Дубовое, Бочковка, повреждены частные дома и автомобили. В селе Илёк-Кошары украинцы атаковали рейсовый автобус, ранены две пассажирки и водитель. В результате удара дрона по частному дому в селе Гора-Подол ранена женщина.
В Новой Каховке Херсонской области ранена женщина.
В Воронежской области были обесточены несколько населённых пунктов, в Волгоградской области произошёл пожар на подстанции ЛЭП Балашовская.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Херсонской областях, Адыгее, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, обстрелян Рыльск, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Курской областях и ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Брянской, Запорожской областях и ЛНР
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Белгородской областях, ДНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В США будут приветствовать мигрантов, которых можно "полностью и надлежащим образом ассимилировать"

  • 15:36
  • 142

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской и Херсонской областях

  • 15:25
  • 137

Россияне взяли пять медалей на юниорском чемпионате мира по шахматам

  • 09:44
  • 320

Утверждена новая Концепция миграционной политики

  • 09:36
  • 341

По всему миру люди больше обеспокоены искусственным интеллектом, чем обрадованы

  • 21:56
  • 440

Число разоблачённых фиктивных браков с россиянами за год выросло в 10 раз

  • 20:11
  • 351
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram