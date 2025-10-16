ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской и Херсонской областях

Мужчина погиб
в результате удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Устинка в Белгородской области. Ранен
мужчина при атаке дрона на автомобиль в посёлке Красный Октябрь. Ранены
мужчина и женщина в Октябрьском и женщина в Добром, также украинцами атакованы Грайворон, Глотово, Головчино, Дунаевка, Новостроевка-Первая, Дубовое, Бочковка, повреждены частные дома и автомобили. В селе Илёк-Кошары украинцы атаковали рейсовый автобус, ранены
две пассажирки и водитель. В результате удара дрона по частному дому в селе Гора-Подол ранена женщина.
В Воронежской области были обесточены несколько населённых пунктов, в Волгоградской области произошёл пожар
на подстанции ЛЭП Балашовская.