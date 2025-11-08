 

Россиянам рассказали о неочевидных опасностях кредитов

 

Управляющий партнёр консалтинговой компании «Швецова и Партнёры» Наталья Швецова рассказала "Ленте.ру" о "подводных камнях" кредитов. Главная ошибка большинства россиян — воспринимать кредит как прибавку к основному доходу, в то время как он означает будущие обязательства. Клиенты платят не только за товар, но и за страхование жизни, комиссию за обслуживание, и проценты, о которых было написано мелким шрифтом.

«Сегодня банки обязали публиковать так называемую ПСК (полную стоимость кредита), который включает все скрытые платежи и отражает, сколько вы реально заплатите. Поэтому, внимательно ознакомьтесь с одним из самых важных параметров, а не только кредитной ставкой или ежемесячным минимальным платежом».

Кредитные карты могут быть выгодными только в случае, если вы возвращаете долг в льготный период. В противном случае процентная ставка может доходить до 35–40 процентов годовых

Микрозаймы и «деньги до зарплаты» — самая опасная форма кредита: микрофинансовые организации берут с оформленной суммы по проценту-два в день, что может достигать до 700 процентов годовых. Когда деньги нужны срочно, попробуйте использовать банковский «овердрафт», который дешевле микрозайма, посоветовала Швецова.

Часто в кредит пытаются включить не только проценты, но и сопутствующие услуги, в виде страховки от потери работы или помощи на дороге (если вы берете автокредит), которые могут стоить до 30 процентов от суммы кредита. Некоторые банки автоматически включают их в договор, а отказ возможен только после подачи письменного заявления в течение 14 дней. Наконец, банк может включить в договор штрафы или комиссии за преждевременное погашение долга. Перед подписанием обязательно проверяйте: есть ли ограничения на досрочное погашение и как пересчитываются проценты, добавила Швецова.

 

Также в МВД рассказали, что мошенники теперь действуют иногда под видом налоговой.


