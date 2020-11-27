 

Российские банки в 2020 году выдали зарплатных кредитов на более чем 406 млрд рублей

 

Российские банки в нынешнем году выдали предпринимателям льготных кредитов под 2% на поддержку бизнеса и сохранение рабочих мест на общую сумму свыше 406 млрд рублей, что позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам.

 

Программа выдачи кредитов под 2% предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО была запущена 1 июня и завершилась 1 ноября. Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% - спишут половину.


В регионах РФ безвозмездные субсидии на зарплату сотрудникам малых и средних компаний, а также льготные кредиты под 2% пострадавшим отраслям назвали наиболее эффективными мерами федеральной поддержки в условиях пандемии.


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APN.ru