Эксперт объяснил, почему кредит получить непросто, а кредитные карты банки оформляют массово

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин рассказал, почему на оформление кредита наличными гражданину необходимо подать пакет документов и дождаться одобрения, а кредитки оформляются быстро.

В отличие от традиционных кредитов, стоимость заёмных средств по кредитным картам гораздо выше из-за разницы в процентных ставках. Сироткин назвал кредитные карты дорогими кредитами на небольшие суммы, причём банки зарабатывают на кредитках даже в том случае, если заёмщик не выходит за рамки льготного периода — так называемого грейс-периода, в течение которого не начисляются проценты по кредитной карте. Банки получают вознаграждение за каждую операцию — в этом причина того, что они подталкивают клиентов к тратам.

Кредитные организации устанавливают тарифы за пользование картой таким образом, что держателю необходимо расходовать определённый объём средств по ней в месяц, чтобы не платить за обслуживание, добавил финансист. «Тем самым банки стимулируют клиентов использовать этот финансовый инструмент и минимально на них зарабатывать. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него "три шкуры"», отметил Сироткин. Он указал на тот факт, что многим гражданам регулярно не хватает денег до зарплаты, и они решают эту проблему с помощью кредиток, а после получения зарплаты гасят задолженность.