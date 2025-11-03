 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской области и ДНР

54-летний мужчина погиб в Голой Пристани (Херсонская область) в результате атаки украинского дрона по частному сектору. Ранен получил 45-летний мужчина, который подорвался на мине, сброшенной с БПЛА ВСУ в Горностаевке. 
Мирный житель 1948 г.р. ранен в результате взрыва в населённом пункте Благодатное, ДНР.
В ЛНР под удар попали подстанции Кислородная-2, Победа, Коммунарская, Новодонбасская и Черкасская.
В Орловской области в результате падения обломков дронов противника повреждено остекление нескольких зданий, пострадал личный автотранспорт и хозяйственные постройки.
Из Суджи (Курская область) вывезли тела уже более трёхсот мирных жителей, убитых украинцами во время оккупации.

