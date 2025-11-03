54-летний мужчина погиб
в Голой Пристани (Херсонская область) в результате атаки украинского дрона по частному сектору. Ранен получил 45-летний мужчина, который подорвался на мине, сброшенной с БПЛА ВСУ в Горностаевке.
Мирный житель 1948 г.р. ранен
в результате взрыва в населённом пункте Благодатное, ДНР.
В ЛНР под удар попали
подстанции Кислородная-2, Победа, Коммунарская, Новодонбасская и Черкасская.
В Орловской области в результате падения обломков дронов противника повреждено
остекление нескольких зданий, пострадал личный автотранспорт и хозяйственные постройки.
Из Суджи (Курская область) вывезли тела уже более трёхсот
мирных жителей, убитых украинцами во время оккупации.